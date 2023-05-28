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缺錢？ 武漢財政局罕見登報討債 國企、區財政局均入列

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
湖北省會武漢市財政局於5月26日登報催債。（取自澎湃新聞）
湖北省會武漢市財政局於5月26日登報催債。（取自澎湃新聞）

中國大陸疫後經濟復甦放緩，地方政府財政困難頻傳。湖北武漢市財政局日前更「罕見」登報，向200多家單位「公開」催債，大批政府機構如區財政局及多家國有企業也赫然在列，在大陸引發各界關注。

據澎湃新聞報導，武漢市財政局26日在《長江日報》上發布整版的債務催收公告，列出259家欠債單位與欠款金額，要求償還截至2018年底尚未償還的欠款。

債務催收公告顯示，這259家企業和單位包含區財政局、科研單位，也有地方國企、上市公司子公司和少數民企。其財政借款資金不一，少則人民幣上萬元，多的甚至達到數千萬元，總金額超過人民幣1億元。

其中，欠最多債的是東風武漢輕型汽車有限公司欠款約人民幣2,353萬元，其次為武漢紅桃開集團有限公司欠款2,000萬元，再來則是武漢工業國有投資有限公司的1,500萬元。

此外，武漢市財政局也將武漢市下屬的五個區財政局也列入借款未還單位，包括：武漢市漢南區財政局、蔡甸區財政局、新洲區財證券國庫科、黃陂區財政局及江夏區財政局。

其中，江夏區財政局欠款最多，達到人民幣1,252萬元，欠款最低的為漢南區財政局，欠款50萬元。

另，據《經濟觀察網》引述消息人士分析稱，武漢市財政局列出來的欠款很多屬「歷史遺留問題」。上個世紀末，財政部門給國企、事業單位借款，還有一些是以前政府給國企等擔保產生的欠帳。

消息人士指，「大部分縣區財政欠市級財政的款項很多，比如債券利息、擔保補貼等，但不應該把縣區財政也公布出來，可以通過體制決算來解決掉這種問題」。

武漢市財政局此一公告疑似因「公開」催債引發熱議，《長江日報》電子版目前已將債務催收公告下架。

據悉，武漢市財政局表示，2022年遭受大規模退稅減稅、疫情反覆等因素影響，財政收入人民幣1,505億元，減少4.7%。今年第1季，武漢市地方一般公共預算收入約為人民幣508億元，年減8.5%。

湖北省會武漢市財政局日前登報催債，名單赫見大批政府機構如區財政局及多家國有企業，引發各界關注。（取自澎湃新聞）
湖北省會武漢市財政局日前登報催債，名單赫見大批政府機構如區財政局及多家國有企業，引發各界關注。（取自澎湃新聞）

武漢 人民幣 債務

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