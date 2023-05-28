陸前4月工業企業利潤 年減2成

大陸國家統計局昨天發布經濟運行數據，受到工業企業效益延續恢復態勢，今年前四個月規模以上工業企業利潤達人民幣二點三二八兆億元（約新台幣八點八兆元），較上年同期衰退百分之廿點六，但降幅已收窄，出現微幅回升。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指出，綜合考慮目前境內需的緩慢修復態勢和外需面臨的許多不確定性，社會有效需求的「弱復甦」正讓企業的產能利用率持續承壓，加上營業成本的剛性，對工業企業利潤增速反彈的速度和節奏應抱有更大耐心，累計增速可能到今年第四季才能轉正。

數據顯示，今年前四個月，大陸全國規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額人民幣七五七九億元，年減百分之十七點九；股份制企業利潤總額人民幣一點四九兆元，衰退百分之廿二；外商及港澳台商利潤總額人民幣四六七九億元，年減百分之十六點二；私人企業利潤總額人民幣五二四○億元，年減百分之廿二點五。

大陸國家統計局工業司統計師孫曉解讀，總體來看，工業企業效益延續恢復態勢，但國際環境嚴峻複雜，工業企業盈利持續恢復面臨較多困難。

孫曉還指出，四月工業企業效益狀況呈現出當月營收增長加快、企業利潤降幅繼續收窄、裝備製造業利潤明顯恢復、電氣水行業利潤持續快速增長、外資企業利潤由降轉增等特點。