官方五要求 規範上市公司

大陸證監會副主席王建軍對上市公司提出不造假、不背信等五項最新要求。他說，「上市公司必須做真帳，不操縱業績，這是底線」。

王建軍昨（27）日出席中國上市公司協會年會暨2023中國上市公司峰會，據證監會發布，王建軍對上市公司發展提出五項最新要求，包括不造假、不背信、強主業、謀創新、重回報。

王建軍強調，好的上市公司，負責任的實控人、大股東必須講真話、做真帳，不操縱業績，不欺騙市場，不誤導投資者，「這是底線，不是高要求」。

他並指，財務造假是資本市場的一大頑疾，不僅嚴重破壞市場誠信基礎，也影響上市公司整體形象，必須從嚴懲治。

王建軍表示，證監會將將健全防範打擊財務造假的長效機制，針對嚴重舞弊、資金占用等重點問題，開展專項治理，加強線索發現、檢查、處置的全流程監管。此外，證監會也將強化財務造假案件的行刑銜接。