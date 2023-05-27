大陸今年前四月工業利潤 降幅續收窄至20.6%

大陸國家統計局27日發布數據，因工業生產繼續恢復，企業營收增長加快，今年前4個月大陸全國規模以上工業企業利潤達人民幣2.03兆（約合台幣8.8兆元），降幅收窄至20.6%，已連續兩個月收窄。

其中，國有控股企業利潤7,579.8億元，年降17.9%；股份制企業利潤1兆4,962.4億元，年降22.0%；外商及港澳台商投資企業利潤4,679.9億元，年降16.2%；私營企業利潤5,240.3億元，年降22.5%。

大陸國家統計局工業司統計師孫曉分析，當前工業企業當月營收增長加快，4月份，規模以上工業企業營業收入年增3.7% ，增速較3月份加快3.1個百分點。在當月營收改善帶動下，工業企業累計營收因而由降轉增。

此外，4月份多數行業盈利改善，在41個工業大類行業中，有23個行業利潤增速較3月份加快或降幅收窄、由降轉增。少數行業如化工、煤炭等，受產品價格降幅較大等因素影響，下拉工業利潤增速明顯，合計下拉規上工業利潤增速14.3個百分點。但整體企業利潤降幅仍呈收窄態勢。

在裝備製造業部分，受新動能產業發展較好、同期基數較低等因素影響，利潤較去年同期大增29.8%，實現由降轉增，並拉動規模以上工業利潤增長6.4個百分點，是拉動作用最大的行業板塊，並帶動工業利潤行業結構改善。

汽車行業方面，因同期基數較低，利潤大增20.4倍；電氣機械行業受光伏設備等產品帶動，利潤增長37.5%；通用設備行業受產業鏈恢復帶動，利潤增長63.7%，增速皆明顯加快。

電氣水行業方面，利潤持續快速增長，4月份電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤年增36.5% ，增速較3月份加快8.9%。其中，隨著經濟運行向好，用電需求增加，電力生產持續加快，帶動電力行業利潤增長45.3% ；燃氣生產和供應業、水的生產和供應業利潤分別增長7.3% 、17.4% 。

外商及港澳台商投資企業受汽車等行業帶動，利潤年增16.3% ，由3月份的下降轉為正增長，增速連續兩個月回升，私營企業利潤降幅較3月份收窄7.3個百分點。

總體來看，孫曉分析，工業企業效益延續恢復態勢，但受國際環境嚴峻複雜，需求不足制約明顯影響，工業企業盈利恢復仍面臨較多困難。孫曉指出，下階段應著力恢復和擴大需求，進一步提高產銷銜接水平，持續提振經營主體信心，結合政策效力和經營主體活力，推動工業經濟持續回升向好。