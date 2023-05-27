陸首架國產商用客機 明首航

中國大陸國產C九一九商用大飛機，將於明（廿八）日由中國東方航空訂購的C九一九首航上海往返北京。業內人士稱，若商業運營順利且獲得航空公司與乘客信賴，C九一九可望成為波音七三七、空中巴士A三二○的強勁對手。

第一財經報導，東方航空這架C九一九航班號特設為MU九一九一，將於廿八日上午從上海虹橋飛往北京首都，再以班號MU九一九二從北京首都飛回上海虹橋，單程的飛行時長約為二小時二十五分鐘。不過，首航班機還未在東航官網或旅遊平台上開放乘客訂位。

C九一九客機是由中國商飛公司自行研製的一款窄體客機，採一六四座兩艙布局，商務艙八座，經濟艙一五六座，航程約四千至五千五百多公里。

東航是在二○二一年三月與中國商飛正式簽署五架C九一九客機的採購協議，成為大陸國產C九一九飛機的全球首家用戶，首架飛機於去年底完成交付。東航廿五日表示，將根據實際運營情況和航網規劃，擬在今年全數完成引進。

除了東航，今年四月底，海南航空集團也與中國商飛在上海簽署了百架飛機採購協議，其中包括六十架C九一九飛機確認訂單。另，去年十一月珠海航展上，國銀金租、工銀金租等七家飛機租賃公司也簽署了三百架C九一九飛機確認訂單協議。

此外，中國國航也表示與中國商飛在二○一○年就簽署二十架C九一九飛機的購買協議，南航則表示對C九一九飛機保持高度關注，並與中國商飛保持密切溝通，將持續推進後續工作。

C九一九研製計畫早於二○○八年便啟動，首架C九一九原型機於二○一七年五月在上海浦東機場順利完成首飛。