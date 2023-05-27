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非法挖台高科技人才 調查局查8陸企
調查局發現，近來陸企為竊取我國營業秘密，從偽裝僑外資迂迴來台設立分公司或辦事處，轉以個人工作室遠距連線上班；更有陸企偽裝台資同時在台設立兩家公司，若其中一家遭偵辦，即改變面貌以另家公司名義持續在台從事業務活動，利用多重管道挖角台灣高科技人才。
調查局本月廿二日至廿五日，連續四天偵辦八起陸企偽裝僑外資，迂迴來台設立分公司、辦事處，以多重管道挖角台灣高科技人才，甚至帶槍投靠竊取營業機密案件。
這些領域涵蓋了資料庫管理軟體研發、記憶體模組、數位IC與韌體設計、SSD晶片設計及研發、電機驅動芯片研發、電子元器件研發、物聯網、5G通訊模組與芯片設計、半導體。
調查局偵辦對象包括上海移遠通信技術公司，涉嫌透過台籍銷售總監余佳儒掩護，規避投審會審核，找來瑞典人在台成立「普羅夥伴」與「安外兒」兩間公司，辦案人員前天搜索約談余男到案，台北地檢署訊後依違反兩岸人民關係條例命余男五十萬元交保。
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