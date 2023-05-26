「周杰倫概念股」巨星傳奇預計6月香港上市 防彈咖啡一盒可賺818元

第4次遞表港交所一個月後，「周杰倫概念股」巨星傳奇24 日通過港交所聆訊，代表巨星傳奇即將啟動全球招股，預計6月香港上市。

巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡（防彈咖啡）。魔胴咖啡市場零售價為每盒人民幣386元，按代理商的進貨價計算，賣出一盒最多可以淨賺人民幣186元（新台幣818元）。

證券時報報導，雖然巨星傳奇股東名單中並未見到「亞洲天王」周杰倫，卻又處處與周杰倫有關。招股書顯示，葉惠美、楊峻榮、馬心婷、陳中透過各自控股公司持股，並作為一致行動人，合計佔公司上市前股份的比率高達 64.5%。而這四人皆是周杰倫家庭、事業核心人物。

聆訊資料顯示，巨星傳奇業務主要包含部分，一是新零售，二是 IP 創造與營運。其中 IP 創造與營運還能與新零售產生協同效應，作為營銷工具之一，推廣新零售產品。

IP 創造與營運主要透過與周杰倫等明星深度綁定，透過媒體內容製作、活動策劃、明星 IP 管理等創造系列周邊產品，然後透過推廣平台引流，賦能新零售的產品開發及供應，透過電商渠道，例如抖音、天貓、快手、巨星優選應用程式（App）等觸達終端消費者，完成業務閉環。

值得一提的是，魔胴咖啡是巨星傳奇新零售業務的主要收入來源。魔胴咖啡是一種防彈咖啡，源自「生酮」概念，即人體可以在不吃碳水化合物的情況下燃燒脂肪。

數據顯示，自 2019年至2022年，巨星傳奇營收分別為人民幣8,658.5 萬元、4.57億元、3.65億元、3.44億元，自2020年開始出現下降趨勢。但該公司毛利非常高，維持在60% 左右。淨利潤方面，2019 年至 2022 年分別為 2,271.9 萬元、7,563.1 萬元、4,289.1 萬元、6,489.8 萬元。

時代財經報導，巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡。2019年到2022年，魔胴咖啡銷售額佔總銷售額比例為83.0%、72.8%、62.3%及43.8%，4年累計銷售額約人民幣7.8億元。

魔胴咖啡於2019年4月開始在全大陸範圍內分銷，屬於防彈咖啡品類。按2021年總商品交易額計算，巨星傳奇為境內防彈飲料市場最大的公司，市場份額為25.6%。

田晨於2021年11月成為魔胴咖啡代理商，她介紹，加盟魔胴咖啡需要繳納人民幣3.2萬元商品費用和2,000元市場控價金，公司收到帳款後，會給代理商發貨160盒咖啡（每盒7包），即咖啡進價為每盒人民幣200元。

控價金是為了約束代理商，不得壓價出售打亂魔胴的市場價格，若無違規行為，代理商退出團隊時，可歸還控價金。

魔胴咖啡市場零售價為一盒人民幣386元，按代理商的進貨價計算，賣出一盒最多可以淨賺人民幣186元，顧客買得越多，給出的優惠越大，「我們一般推薦客戶按療程購買，根據體重基數購買4盒到15盒不等，賣出4盒淨賺人民幣520元，賣出15盒淨賺人民幣1,200元，也就是說，每盒至少賺人民幣80元。」田晨表示。

巨星傳奇的新零售業務與 IP 創造及營運均十分依賴周杰倫。除了深度捆綁周杰倫，2021年11月，巨星傳奇和劉畊宏及妻子王婉霏簽訂獨家代理，由其負責管理劉畊宏和王婉霏在大陸的商業活動。