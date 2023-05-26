「周杰倫概念股」巨星傳奇預計6月香港上市 防彈咖啡一盒可賺818元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
「周杰倫概念股」巨星傳奇預計6月香港上市 。圖為周杰倫香港演唱會場場爆滿。圖／杰威爾提供
「周杰倫概念股」巨星傳奇預計6月香港上市 。圖為周杰倫香港演唱會場場爆滿。圖／杰威爾提供

第4次遞表港交所一個月後，「周杰倫概念股」巨星傳奇24 日通過港交所聆訊，代表巨星傳奇即將啟動全球招股，預計6月香港上市。

巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡（防彈咖啡）。魔胴咖啡市場零售價為每盒人民幣386元，按代理商的進貨價計算，賣出一盒最多可以淨賺人民幣186元（新台幣818元）。

證券時報報導，雖然巨星傳奇股東名單中並未見到「亞洲天王」周杰倫，卻又處處與周杰倫有關。招股書顯示，葉惠美、楊峻榮、馬心婷、陳中透過各自控股公司持股，並作為一致行動人，合計佔公司上市前股份的比率高達 64.5%。而這四人皆是周杰倫家庭、事業核心人物。

聆訊資料顯示，巨星傳奇業務主要包含部分，一是新零售，二是 IP 創造與營運。其中 IP 創造與營運還能與新零售產生協同效應，作為營銷工具之一，推廣新零售產品。

IP 創造與營運主要透過與周杰倫等明星深度綁定，透過媒體內容製作、活動策劃、明星 IP 管理等創造系列周邊產品，然後透過推廣平台引流，賦能新零售的產品開發及供應，透過電商渠道，例如抖音、天貓、快手、巨星優選應用程式（App）等觸達終端消費者，完成業務閉環。

值得一提的是，魔胴咖啡是巨星傳奇新零售業務的主要收入來源。魔胴咖啡是一種防彈咖啡，源自「生酮」概念，即人體可以在不吃碳水化合物的情況下燃燒脂肪。

數據顯示，自 2019年至2022年，巨星傳奇營收分別為人民幣8,658.5 萬元、4.57億元、3.65億元、3.44億元，自2020年開始出現下降趨勢。但該公司毛利非常高，維持在60% 左右。淨利潤方面，2019 年至 2022 年分別為 2,271.9 萬元、7,563.1 萬元、4,289.1 萬元、6,489.8 萬元。

時代財經報導，巨星傳奇新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡。2019年到2022年，魔胴咖啡銷售額佔總銷售額比例為83.0%、72.8%、62.3%及43.8%，4年累計銷售額約人民幣7.8億元。

魔胴咖啡於2019年4月開始在全大陸範圍內分銷，屬於防彈咖啡品類。按2021年總商品交易額計算，巨星傳奇為境內防彈飲料市場最大的公司，市場份額為25.6%。

田晨於2021年11月成為魔胴咖啡代理商，她介紹，加盟魔胴咖啡需要繳納人民幣3.2萬元商品費用和2,000元市場控價金，公司收到帳款後，會給代理商發貨160盒咖啡（每盒7包），即咖啡進價為每盒人民幣200元。

控價金是為了約束代理商，不得壓價出售打亂魔胴的市場價格，若無違規行為，代理商退出團隊時，可歸還控價金。

魔胴咖啡市場零售價為一盒人民幣386元，按代理商的進貨價計算，賣出一盒最多可以淨賺人民幣186元，顧客買得越多，給出的優惠越大，「我們一般推薦客戶按療程購買，根據體重基數購買4盒到15盒不等，賣出4盒淨賺人民幣520元，賣出15盒淨賺人民幣1,200元，也就是說，每盒至少賺人民幣80元。」田晨表示。

巨星傳奇的新零售業務與 IP 創造及營運均十分依賴周杰倫。除了深度捆綁周杰倫，2021年11月，巨星傳奇和劉畊宏及妻子王婉霏簽訂獨家代理，由其負責管理劉畊宏和王婉霏在大陸的商業活動。

咖啡 人民幣 電商

延伸閱讀

昔和周杰倫、范瑋琪搶新人！準金曲歌后揭內幕

戴佩妮角逐金曲歌后 憶新人對決周杰倫像靈魂出竅

金曲34／周杰倫淪歌王遺珠？主席陳建騏逆風評：我還好！

粉絲催生老四…周杰倫反應曝光！請他當嘉賓掀超狂身世

相關新聞

謝鋒已向國務院遞交國書副本 並會見了美副國務卿紐蘭

大陸新任駐美大使謝鋒今天早上發推文表示，他已向美國國務院禮賓司司長魯弗斯·吉福德遞交了國書副本，並表示有 幸與美國副國務卿紐蘭會面，他期待未來和美國同事一起共事。

王文濤見雷蒙多 雙方同意建立溝通渠道保持和加強交流

依據大陸商務部今天早上發布的新聞訊息。大陸商務部部長王文濤在赴美國參加亞太經合組織貿易部長會議期間，在華盛頓會見美國商務...

「周杰倫概念股」巨星傳奇預計6月香港上市 防彈咖啡一盒可賺818元

第4次遞表港交所一個月後，「周杰倫概念股」巨星傳奇24 日通過港交所聆訊，代表巨星傳奇即將啟動全球招股，預計6月香港上市...

中國勞工工時創20年新高 經濟成長卻不見起色

根據中國官方的最新統計數據，今年4月中國勞工每週平均工時48.8小時創20年新高，若按每週5天工作制計算，中國勞工每天的...

海上的石油加工廠 全球最大浮式生產儲卸油船大陸交付

由中國船舶大連造船自主設計的全球第一艘M350型浮式生產儲卸油船26日正式交付，它更是「全球最大」的浮式生產儲卸油船，可...

出席國際觀光博覽會 蔡英文：赴大陸旅遊禁令逐步恢復

蔡英文總統上午出席「2023台北國際觀光博覽會開幕典禮」，台北市長蔣萬安也出席，對於中國宣布恢復旅行社經營台灣民眾前往中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦