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新疆新能源 商用車上路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

24日，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）駐區企業陝汽新疆汽車有限公司舉行首次新能源車輛集中下線儀式，並交付客戶。此舉標誌著陝汽新疆汽車有限公司正式進入重型卡車電動化新賽道，同時填補了新疆新能源商用車型生產空白。

中新社報導，陝汽新疆汽車有限公司當日下線的是10輛純電動工程自卸車，該款車輛是針對新疆市場定製化研發的車型，節能降耗，噪音也低。該款車內部採用電機取代傳統燃油車動力系統，通過電力驅動車輛，實現零排放、零汙染。據介紹，1度電可以達到1.5公里-2.2公里的里程，相對燃油車可以降低30%-40%的費用，續航里程約280公里，採用換電技術，僅需5分鐘即可滿電。 　　

客戶方新疆順通物流有限公司總經理李光華說，這批新能源車輛主要用於某鋼廠區內焦炭、焦煤等原材料的運輸。新能源車較燃油車相比節能20%左右，也為企業運輸節省了成本。 　　

陝汽新疆汽車有限公司副總經理時新立稱，公司新能源生產線目前已經實現了純電動工程自卸車的生產，今年還將陸續生產新能源的牽引車、環衛車、氫燃料車等。下一步，將繼續挖掘新能源重型卡車應用場景，加大該車型在新疆的推廣力度，以打造新疆區域內新能源汽車產業鏈、建設新能源生產基地為目標，加快新能源車輛的生產，同時借一帶一路東風拓展中亞市場。 　　

據介紹，目前，陝汽新疆汽車有限公司已接到新疆市場以及中亞五國的訂單達到3446輛，已完成生產2900多輛。

新疆 客戶 烏魯木齊

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