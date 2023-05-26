上交所、新交所 簽ETF合作備忘錄

根據上海證券交易所消息，上交所與新加坡交易所（新交所）近日簽署ETF（交易所交易基金）產品互通合作諒解備忘錄，助力構建中國—東協資本市場互聯合作新發展格局。

中新社報導，根據合作諒解備忘錄約定，滬新兩所將強化在ETF產品互通方面的合作，支持中國大陸和新加坡市場機構合作開發ETF互通產品，為兩國投資者提供多元化的跨境投資選擇。

據上交所介紹，一直以來，上交所與新交所持續保持良好的關係。自2004年簽署合作諒解備忘錄以來，雙方在高層互訪、人員交流、信息交換等方面密切開展交流合作。此次簽署ETF產品互通合作諒解備忘錄，是雙方在產品領域全新合作方式的探索，將進一步深化兩所關係，推動中新資本市場跨境合作提質升級、協同發展。

據瞭解，在借鑒成熟跨境ETF互通模式經驗的基礎上，滬新兩所將探索推出對方市場優勢ETF產品，完善各自市場對外開放產品體系，滿足投資者日益增長的跨境投資需求。

上交所表示，下一步將進一步優化完善互聯互通機制，持續深化與東協等一帶一路沿線國家資本市場的務實合作，助力構建中國—東協資本市場相互促進、相互融合的新發展格局。