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北京民間推介投資 今年已破千億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
北京向民間資本推介今年首批149個項目，總投資超過千億元。圖為北京首鋼園元宇宙科技概念展營造沉浸式科幻體驗。（中新社）
北京向民間資本推介今年首批149個項目，總投資超過千億元。圖為北京首鋼園元宇宙科技概念展營造沉浸式科幻體驗。（中新社）

北京市發展和改革委員會（北京市發改委）24日表示，自2018年以來，北京建立了向民間資本推介重點領域項目的長效機制，已分九批推介了近830個項目、總投資超1.1兆元（人民幣，下同）。今年，北京公開第一批推介項目149個、總投資1308億元。

中新社報導，北京市發改委自2018年以來牽頭建立北京向民間資本推介重點領域項目的長效機制，該項工作已成為北京民間投資促進的一項重點工作，為廣大市場主體參與首都城市建設發展搭建了平台、拓展了空間。

北京市發改委會同各區、各部門再次梳理篩選了一批符合大陸首都城市功能定位、投資回報機制明確、有一定融資需求的項目，開展今年第一批公開推介工作。本次擬推介項目共計149個、總投資1308億元，其中134個項目初步確定擬引入社會資本477.6億元。 　　

從行業領域分布看，「高精尖」產業項目投資占比過半，共64個項目、總投資715.2億元，包括北京大興國際航空總部園和昌平生命谷產業基地一、二期等項目。此外，住房建設項目10個，總投資421.7億元；城市更新項目12個，總投資74.4億元；文旅體育項目23個，總投資44.6億元；基礎設施項目8個，總投資10.6億元；農業農村項目26個，總投資32.9億元；公共服務項目6個，總投資8.6億元。

從社會資本參與方式看，本次擬推介的149個項目中，採用股權投資項目52個，總投資408.8億元；採用債權投資項目13個，總投資370.9億元；採用參與建設方式項目25個，總投資258.9億元；採用合作經營方式項目34個，總投資49.9億元；其他項目25個，總投資219.5億元。 　　

從區域分布看，項目數量靠前的是房山區（17個）、平谷區（17個）、通州區（12個）、昌平區（12個）。

北京市發改委表示，下一步，將繼續堅持優化中小微企業融資服務，暢通民間投資項目融資管道，為項目和資金架橋梁、搭平台、拓管道，不斷深化營商環境改革、投融資改革，加強企業服務，推動北京民間投資持續健康發展。

北京

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