德企走進江西 簽約投資逾2億美元

「德企中國行·走進江西」合作交流會本月24日在江西省南昌市舉行，吸引了德資商協會負責人、德國世界500強企業相關負責人等60餘名德國企業家參會。本次會議共達成簽約項目13個，其中戰略合作備忘錄2個、合作協議5個、投資項目6個，投資合約總金額2.22億美元。

中新社報導，當天出席活動的江西省副省長夏文勇表示，近年來，江西搶抓全球產業鏈、供應鏈重要機遇，形成較為鮮明的產業集群和產業生態，電子信息、有色金屬、鋰電、光伏（太陽能）、新能源正成為快速崛起的支柱產業。此外，裝備製造、航空、中醫藥、VR（虛擬現實）等產業也保持良好發展態勢。不論傳統產業還是新興產業，江西都有著承接產業轉移的良好綜合優勢與配套能力。

夏文勇說，下一步，江西將在這些領域尋求一批重大戰略合作項目，這對廣大德國企業來贛投資提供了廣闊投資機遇和發展空間。期待更多德國優秀企業參與創新江西建設，加強在數位經濟、人工智能、新能源汽車等新興產業領域的合作，共同做大產業、做大市場。

德國工商大會上海代表處首席代表馬銘博表示，此次很多德國企業家來到江西，對於在這裡尋覓商機、開拓市場有很大的興趣，希望大家能夠探討未來合作潛在的可能。

西門子（中國）有限公司副總裁韓磊說，西門子和江西一直保持著密切的合作關係，尤其是在有色金屬領域。在數位化發展方面，西門子也和很多江西企業有合作。

「德企中國行·走進江西」活動以「相約江西 共贏未來」為主題，由江西省政府主辦，江西省商務廳、德國海外商會聯盟大中華區承辦。