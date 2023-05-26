海絲博覽會 參展企業上千家

廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會（海絲博覽會）組委會24日通報，本屆參展國家和地區達57個，確認參展企業超1000家。

中新社報導，2023海絲博覽會以「開放合作 共享機遇」為主題，繼續沿用一展一會、綜合展+專業展的模式，將於6月2日至4日在廣州廣交會展館舉辦。 本屆博覽會上，沙烏地阿拉伯、英國、科特迪瓦（象牙海岸）等3個國家將首次設立國家形象展區，參展國家和地區達57個，涵蓋亞洲（25個）、美洲（10個）、非洲（9個）、歐洲（11個）和大洋洲（2個），《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）15個成員國悉數參展參會。

展會現場將設立RCEP人文經貿合作展區、中歐班列成果展區、中非友好合作展區、南太平洋友好合作展區、拉美人文經貿展區以及熱點消費主題展區。

本屆加大全球招展招商力度，通過駐穗領事館、外國商協會等機構，向全世界特別是一帶一路沿線國家和地區發出邀請，確認參展企業超1000家，將集中展示全球各地的優勢產業和品牌。

今年是一帶一路倡議提出10周年。本屆海絲博覽會主題論壇以拓展國際合作新空間共建高質量絲綢之路為主題，圍繞加強與一帶一路沿線國家和地區合作，以及推動RCEP成員國深度參與一帶一路建設，還首次舉辦一帶一路國際青年領袖論壇。