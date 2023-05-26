投資者預期提高 74.3%看好A股漲勢

長江商學院24日在北京發布今年第一季度投資者情緒調查報告顯示，與2022年10月份相比，本期受訪者對A股的預期明顯提高。

中新社報導，報告是對中國大陸資本市場投資人情緒和預期的調查，是基於大陸13個重要城市的大樣本抽樣調查，數據源於今年4月份投資者情緒問卷調查以及A股上市公司今年第一季度財報以及其他最新的大陸國內外資本市場及宏觀數據。

調查結果顯示，投資者對股票的預期反映了資本市場的變化，本期比上期明顯提高。本期，投資者對A股的預期明顯提高，約74.3%的受訪者看好A股漲勢，比上期提高10.2個百分點。

投資者對投資項目的選擇與其預期一致。投資者對股票和股票型基金的投資意願大幅提高，願意投資股票、股票型基金的淨增加人數佔比為63.3%，比上期提高21.7個百分點。

報告指出，今年年初，隨著大陸疫情防控平穩轉段，大陸經濟正步入正軌，但同時還面臨一些壓力，如房地產市場整體處於調整期，目前消費和投資增長的恢復情況仍有提升空間。