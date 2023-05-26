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大陸央企新型智庫 擬2年建10家

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸國有資產監督管理委員會（國資委）日前印發《關於中央企業新型智庫建設的意見》指出，至2025年前，將重點建設5至10家具有重要決策影響力、社會影響力、國際影響力的中央企業新型智庫，並力爭2035年以前，全面建立中央企業新型智庫體系。

據新華社報導，此文件指出，新型智庫是中央企業之「戰略問題」和「創新發展」為主要研究對象，將作為提供共產黨、政府及國資國企改革發展、行業產業、中央企業科學決策為宗旨的研究諮詢機構。

國資委指出，新型智庫將承擔四大主要任務，包括建構上下貫通、橫向協同的決策支撐體系；推動以實踐為基礎的理論創新；打造成果宣傳推廣應用；打造國際合作平台等。

國資委表示，國資國企智庫建設將積極與大陸國家高端智庫、科研院所建立戰略合作，引進吸收優秀研究成果，提高運用科學方法研究問題的能力和應對突發問題的研究效率，更好發揮國資國企智庫支撐作用，將研究成果轉化為具體改革發展政策。

中央企業為大陸國務院國資委管理的企業，並以國有資本為主體的企業，涵蓋石油、軍工、電信、建築、貿易等，如中國航天科技集團、中國船舶工業集團、中國石油化工等，在大陸經濟戰略布局中扮演重要角色。

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