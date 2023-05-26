老齡產業增長 大陸發展銀髮經濟

2023老齡產業發展論壇24日在北京市舉行，多位專家學者齊聚一堂，共同探討大陸老齡產業所面臨的機遇與挑戰，為其未來發展出謀劃策。

中新社報導，權威數據顯示，截至2022年末，大陸60歲及以上人口達2.8億，占大陸全國人口總數的19.8%。其中65歲及以上人口接近2.1億，占大陸全國人口的14.9%。大陸十四五時期是應對人口老齡化的重要窗口期，預計這一時期大陸人口將進入中度老齡化階段，2035年前後進入重度老齡化階段。

中國人民大學副校長、中國老年學和老年醫學學會副會長杜鵬認為，大陸在應對人口老齡化的道路上面臨嚴峻挑戰，但也有著重大機遇——大陸擁有全球最多的老年人口，也擁有全球最大的老齡市場；健康中國戰略全面維護全人群和全生命周期的健康；智慧養老後發優勢明顯，2019年全國智慧健康養老產業規模近3.2兆元人民幣，近3年復合增長率超過18%。

杜鵬稱，如果大陸能够解決好這個龐大的老年群體老有所養、老有所依、老有所樂的問題，對於全世界來說是一個重大貢獻，將開闢一條中國式的道路。

中國老齡協會副會長蕭才偉表示，老齡產業已成為大陸國民經濟發展的重要組成部分，為積極應對人口老齡化提供重要的物質基礎和服務保障，也是很多傳統產業轉型升級、跨界融合發展的重要途徑和方向。加快老齡產業發展，對實現高質量發展、形成發展新動能等都具有重要的推動作用。

老齡產業也是金山銀山。大陸商務部原副部長魏建國表示，不要把人口老齡化只看成是負擔，看成是經濟發展的困難和障礙，而應該看成是第二次開發的生產力，是一座隱藏著積極正能量的金山銀山。這個龐大的群體既是當今社會的消費者，也是新型生產者、勞動者。

大陸國家發改委社會發展司副司長、一級巡視員郝福慶則稱，銀髮經濟是為老年人提供產品和服務的全部經濟活動的總和，貫穿生產流通分配消費全過程。發展銀髮經濟，大陸中央政府有部署、民眾有期盼、市場有潛力，其中，民眾期盼體現在衣食住行用、康養文旅服等多方面，並由此帶來巨大的市場潛力。

中國老齡產業協會專職駐會副秘書長王永春介紹，在政策支持下，智慧健康養老產業的推進與發展，使得一些關鍵技術和智能產品的研發取得了新進展，企業、養老機構探索慢病管理、健康管理、緊急救援、數位化娛樂等智慧健康養老服務模式日趨完善。

大陸國家行政學院中國式現代化研究中心主任張佔斌表示，應對人口老齡化需要政府提供更多的公共服務，但從國際經驗看，所有國家解決人口老齡化問題也需要藉助於市場，而且市場這隻手能夠發揮更大的作用。