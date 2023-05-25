國泰航空歧視事件輿論炸鍋 凸顯中國「反崇洋媚外」浪潮高漲

本周一（5月22日），一名網友在網上發文爆料，在國泰航空周日從成都飛往香港的CX98班機上，聽見空服員私下嘲笑乘客不會英文，將「毛毯」講成「地毯」，並稱「如果你不能用英文說出毛毯，就拿不到」。這起事件迅速在中國社媒上登上熱搜，引發了中國官媒和包括香港特首李家超在內的香港政府官員猛烈批評。

據路透社報導，國泰空乘工會周三稍晚發表聲明，敦促國泰從根本上解決問題，重建一個合理和安全的工作環境，以提振員工士氣。聲明對「最近發生的不愉快事件」表達最深切的遺憾，並稱國泰的空乘人員一直尊重並平等對待所有來自不同國家的乘客。

工會表示，在新冠疫情後，隨著航班的恢復，乘客的數量有所增加，但身處第一線的航空工作人員正面臨人力和物力短缺，工作量大幅增加但工資低。「公司忽視這些問題，導致員工士氣極為低落，對於機艙服務的投訴也有所增加。」

香港《明報》則報導稱，據該報獲得的一份國泰空中服務員工會周三向內部成員發出的內部電郵，工會對空服員「現時需面對眾多不實指控及網上傳言感到痛心」。電郵還提到，根據「機艙服務指引」，如空服員在未經同意下被乘客拍攝及錄影，可向乘客提出刪除有關內容，如遭拒絕可通知機長及機艙服務經理，公司政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度。報導引述工會稱，「本期望國泰會支持員工保護自己及提供相關指引，遺憾最終得到令人傷感的消息」。

國泰：工會不代表國泰立場

對此，國泰航空周四在官方微博發表聲明澄清稱，「『空中服務員工會』為一個獨立工會，從來不代表國泰」。聲明還寫道，國泰「不接受、支持或同意該工會的對此事的立場」。

國泰航空服務董事吳潔文（Mandy Ng）也在聲明中強調：「我們一直並將繼續與機艙服務員同事直接溝通，包括通過線上及面對面等多種途徑。我們會繼續聆聽他們的反饋，並積極回應。」

但許多中國網友對國泰的回應並不買帳。相關微博底下有留言寫道：「還是那句話，你們不喜歡大陸人就不要飛大陸航線，沒必要勉強自己！」；「不接受不支持，也不反對是不？在這件事上，不反對處理就是支持。」

自事件爆發後，國泰航空已多次致歉，其行政總裁林紹波表示，公司將對違反公司規章制度和道德標準的行為秉持「零容忍」的態度。

中國社媒現反「崇洋媚外」聲浪

儘管如此，國泰事件仍持續在中國社媒上發酵。一名網友發表推文寫道：「其實我覺得國泰不是針對非英語乘客，是專門針對不會英語的內地人」。有網友稱，國泰事件的重點是「員工明目張膽的歧視」、「中國人自己歧視中國人的事隨處可見」。也有人嚴厲批評「崇洋媚外可恥又可悲」，並揚言抵制國泰航空。

但有網友認為，此事算不上「歧視」，而是「不專業，欠缺職業道德」；「這跟公司文化有很大關係，如果一個處處強調平等文化的公司不會出現這種行為」。另一派意見則認為，「其實好小事，沒有必要上綱上線，好多行業服務態度都差」；「讓商業糾紛回歸商業層面，李家超出來更會讓兩地關係交惡。」

上海《新聞晨報》以及上游新聞等媒體則翻出國泰2017年曾拒絕使用中文名牌的新聞，再度引起網友熱議。也有人因此聯想起此前上海車展的「寶馬冰淇淋事件」。一名網友在微博上評論稱，國泰事件「其實本質和寶馬mini冰淇淋事件一樣，國人對外國人士享受不平等待遇的反感不斷加劇，民族情緒會進一步高漲和激化」。

今年4月，有網友爆料稱，上海車展上寶馬MINI展台的工作人員在發放免費冰淇淋時疑似區別對待中外訪客，只發冰淇淋給外國人。這一事件在新浪微博上曝光後，大量網友紛紛表示憤怒和不滿。

（綜合報導）

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