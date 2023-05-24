富達國際調查：投資人驅動陸企更關注ESG

隨著中國大陸經濟發展更注重品質及永續發展，環境、社會及企業治理（ESG）越來越受中國大陸政策制定者、企業及投資人關注。根據富達國際最新發表《中國大陸企業的ESG實踐》，中國大陸上市公司廣泛納入ESG且整體關注程度越趨成熟，步上ESG發展的正軌。

該調查成功訪問262名在中國大陸上市公司包括執行總裁（CEO）及總監等高階主管，旨在深入瞭解中國大陸企業快速拓展ESG發展策略之際，目前和未來預計展開的ESG計畫範疇。

調查顯示，中國大陸企業正積極提升自身ESG水準，並將ESG納入符合公司發展的框架中。無論在地ESG發展步伐加快、外資對ESG表現的審查、及日趨嚴格的全球監管等，皆促使中國大陸企業提升ESG相關議題的參與度。

超過半數 （53%） 受訪企業表示曾發表ESG、CSR企業社會責任、永續發展策略等報告書或於官網公布。尚未發表的中國大陸企業亦朝此方向努力，18%受訪企業已計劃在未來公布其ESG發展策略，29%表示正將ESG視為企業內部發展重點。近三分之二 （64%） 受訪企業已開始定期發佈年度ESG報告，剩下29%計劃在未來三年內開始發表年度ESG報告。預計2026年，此次受訪企業中有93%將會發表年度ESG報告，成中國大陸市場常態。

中國大陸企業提升ESG水準的動機也受各方利害關係人的推動而轉變。儘管整體中國大陸上市公司的ESG發展策略要與全球接軌還有差距，但隨著越來越多中國大陸客戶及股東要求相關企業加強ESG發展，此壓力有望對企業在永續發展方面帶來正面影響。

調查顯示，近半數受訪企業 （47%） 表示制定ESG發展策略是為了滿足客戶期待，44%表示旨在回應投資人期待，兩者皆顯示市場期望對塑造企業占越來越重要位置，而37%則視中國大陸政府的推動為關鍵驅動因素。

富達國際永續投資副總監張庭瑋表示，調查顯示，尚未公布ESG報告的企業，主因投資人欠缺興趣。而已公布ESG報告的企業中，43%表示投資人期望是訂定ESG策略的重要推力。此結果反映投資人在推動ESG發展扮演重要角色，也呼應富達的觀察。隨著中國大陸資本市場日趨成熟，越來越多投資人對所投資企業採取更積極的互動並表明對企業的期望，促使中國大陸市場持續走在ESG發展的正確軌道。