2023世界氫能技術大會登場

2023世界氫能技術大會23日在廣東省佛山市南海區開幕，以「氫能與雙碳戰略：從現在到未來」為主題，聚焦全球氫能領域的最新產品、技術及裝備，以及氫能在交通、能源、化工、冶金及建築等領域的應用。

中新社報導，世界氫能技術大會與世界氫能大會被譽為氫能領域的雙子星，是國際氫能協會每年在不同國家定期舉辦的世界頂級水平的氫能源會議。

本屆世界氫能技術大會期間，將舉辦13場產業論壇和26場學術會議，以中國科學院院士歐陽明高領銜的11位中國大陸院士，3位外籍院士，共計76位氫能應用領域的重要學者、專家，以及其他63名海外專家、學者和世界500強企業高層代表參會。

本屆大會展覽室內展示總面積近1.2萬平方公尺，共有大陸國內外126家企業參展，包括制氫設備技術與氫氣供應，氫氣儲運及相關設備，燃料電池關鍵部件、材料及供應技術，燃料電池系統等領域相關企業攜最新產品參展；室外展示總面積約4000平方公尺，以氫能燃料電池汽車為主，包含一汽、東風、長安等汽車品牌在內的近30輛汽車現場進行展示。

當天，大會開幕式舉行了中國氫能產業之都授牌儀式，中國機械工業聯合會會長徐念沙代表該會授予佛山市南海區中國氫能產業之都稱號。

目前，佛山市南海區已聚集氫能企業和機構超過150家，涵蓋氫能上中下游全產業鏈，形成超600億元人民幣的投資規模，是目前大陸燃料電池及系統生產企業最多的地區之一。