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調研報告：大陸、東協企業雙向奔赴

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大華銀行（中國）有限公司23日在上海發布研究報告《大華銀行企業展望調查報告（中國篇）》。該報告指出，大陸企業走出去，東協企業引進來，大陸與東協企業正在雙向奔赴、大陸與東協經貿合作正在跨向未來。

中新社報導，新加坡大華銀行自2020年起每年推出《大華銀行企業展望調查報告》。本次調研首度在集團七個主要市場（印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、中國大陸與香港）展開，逾4000家企業參與了調研。

調查表明，受訪大陸企業中超九成有強烈的海外拓展需求，其向海外拓展的主要動力為提高盈利能力和收入，這些企業表示將實施業務數位化、供應鏈多元化、拓展新客群、提升員工技能、降低成本等一系列措施，全力推動業務增長。

報告稱，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）為跨境商貿注入了新活力，大陸與東協的互惠合作進一步深化。2023年前4個月東協繼續穩居大陸第一大貿易夥伴地位，雙邊貿易總值同比增長13.9%，占大陸外貿總值的15.7%。 　　

東協也繼續成為備受大陸企業青睞的市場，同時東協企業也踴躍布局大陸市場。調研顯示，超過四成的受訪大陸企業計劃未來三年向東南亞擴張，排名前三的投資目的地是新加坡、泰國和馬來西亞。在受訪的五個東協國家企業中，也有四成希望開拓中國大陸業務，其中泰國（52%）和新加坡（46%），投資意願最為強烈。 

東協 馬來西亞 新加坡

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