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陸棉紡織經濟指標 1-4月明顯改善

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國棉紡織行業協會指出，1-4月行業主要經濟指標明顯改善。圖為工作人員在無錫一棉紡織集團生產線上作業。（新華社）
中國棉紡織行業協會指出，1-4月行業主要經濟指標明顯改善。圖為工作人員在無錫一棉紡織集團生產線上作業。（新華社）

中國棉紡織行業協會23日發布中國大陸棉紡織行業月度分析報告，中國棉紡織行業協會追蹤的重點企業和重點集群數據顯示，2023年4月，宏觀政策靠前協同發力，經濟運行延續恢復向好態勢，1-4月棉紡織行業主要經濟指標均較1-3月明顯改善。

中新社報導，首先，營收降幅收窄。1-4月，重點企業營業收入同比下降1.73%，降幅較1-3月收窄3.67個百分點；重點企業營業成本同比由負轉正，增長2.41%。1-4月，重點集群營業收入同比下降1.1%，營業成本同比下降0.5%。 　　

其次，出口逐步改善。1-4月，重點企業出口交貨值同比下降12.92%，降幅較1-3月收窄2.03個百分點。1-4月，重點集群出口交貨值同比增長9.5%，與去年較低相關。

此外，利潤降幅縮小。1-4月，重點企業工業增加值同比下降7.69%，降幅較1-3月收窄6.05個百分點。1-4月，重點企業利潤總額同比下降10.31%，降幅較1-3月收窄14.93個百分點；利潤率同比下降0.33%，降幅較1-3月收窄0.38個百分點。1-4月，重點集群工業增加值同比增長4.0%，利潤總額同比下降50.3%。

中國棉紡織行業協會表示，總的來看，4月份，中國大陸經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多，棉紡織行業經濟指標逐步改善。但也要看到，國際環境依然複雜嚴峻，需求仍然不足，大陸國內消費能力和消費信心仍待提升。下階段，隨著相關促消費政策落地顯效，居民消費意願逐步增強，大陸棉紡織市場有望延續恢復向好態勢。

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