大陸基礎科研 社會資金挹注推動

在5月20日至23日舉行的2023大灣區科學論壇上，科技企業美的集團創始人何享健以個人名義發起的「何享健科學基金」正式發布。

新華社報導，何享健個人出資30億元人民幣，旨在獎勵對基礎研究有突破性貢獻的優秀科學家，推動原創性、前沿性的基礎研究和相關成果轉化。他表示，成立科學基金是為幫助更多科學工作者「沉下來搞科研」，使年輕人努力參與科技進步、變革創新。

社會資金投入基礎科學研究，在大陸呈現蓬勃發展的趨勢。基礎研究是創新之源，也是建設創新型國家的重要動力，但它存在周期長、難度大、高風險等現實問題。穩定的資助項目，有助於支持科學家長時間專注探索，遵循科學研究的規律，向科學的「未達之地」進軍。

早在2016年，民間科學獎項「未來科學大獎」就由科學家和企業家群體共同發起。至今已評選出包括袁隆平、薛其坤、施一公、王貽芳在內的多位獲獎者，獲得了科學和社會領域的認可。

近年來，大陸龍頭企業紛紛「入局」支持基礎科學研究：阿里巴巴2018年設立青橙獎，獎勵35歲及以下的青年科學家；華為在2019年宣布成立戰略研究院，通過每年3億美元的合作經費，支持學術界開展基礎科學、基礎技術、技術創新等研究。

今年4月10日，由騰訊公司發起的新一期「新基石研究員項目」開放申報。2022年，騰訊公司宣布10年內出資100億元人民幣，長期穩定地支持一批傑出科學家潛心基礎研究，實現「從0到1」的原始創新，是一項公益屬性的新型基礎研究資助項目。

「推動科學發展，造福社會的基礎研究突破，往往存在巨大的不確定性和不可預測性。」首期新基石研究員、北京清華大學醫學院教授祁海主攻記憶性B細胞產生、維持和激活機制的研究。他表示，新基石強調「選人不選項目」，鼓勵科學家更大膽地提出自己的研究計劃，看重的是科研人員內在的創新動力和捕捉科學問題的敏銳度，「即使他的未來研究計劃存在失敗的風險」。

同樣由科學家主導、騰訊公司出資的「科學探索獎」，4年來已累計資助200位優秀青年科學家探索「無人區」：如何延緩衰老、暗能量和暗物質的本質是什麼、人類如何在火星上居住一年以上……一系列構想反映了青年科學家對前沿科學技術的研判。

資料顯示，中國大陸基礎研究經費從2012年的499億元人民幣增長到2022年的1951億元人民幣，年均增長近15%，接近全社會研發投入增長速度的2倍。

業內專家指出，隨著社會資金的不斷進入，大陸基礎科研和前沿領域成果轉化等方面的資金投入將更為多元。