考察昆山 潘賢掌：深化兩岸文化交流

大陸國台辦副主任潘賢掌23日到昆山考察，並走訪慧聚廣場、研華科技、陽澄湖兩岸科創中心、昆山兩岸青年創業園。潘賢掌表示，希望昆山以媽祖文化等為橋梁，讓廣大台商台胞更有歸屬感、幸福感。

根據「昆山發布」消息，慧聚廣場由慧聚天后宮、文化廣場、兩岸文化交流中心、媽祖文化主題公園、「寶島又一村」慧聚夜市等組成，已成為兩岸文化交流的重要場所。潘賢掌瞭解在昆台胞的工作生活情況，希望昆山要以媽祖文化等為橋梁，引入更多台灣特色、台灣風味，不斷深化兩岸文化交流、增進中華文化認同，讓廣大台商台胞更有歸屬感、幸福感。

研華科技是世界領先的物聯網解決方案、嵌入式產業電腦、自動化解決方案的提供廠商。潘賢掌一行走進公司展廳，與企業負責人交流，詳細瞭解企業生產經營情況，勉勵企業堅定在大陸發展的信心，主動服務和融入新發展格局，進一步挖掘市場潛力，吸引更多台灣青年來昆就業，實現更大發展。

坐落於昆山高新區的陽澄湖兩岸科創中心創新資源富集、特色產業集聚、生態優勢明顯。潘賢掌詳細瞭解園區發展歷程、科創成果等情況，對昆山加快建設重大科技基礎設施和科技領軍人才重鎮，率先培育戰略性新興產業與未來產業創新集群的做法表示肯定，希望進一步強化科技創新引領和人才支撐，集聚更多兩岸創新資源，引領高品質發展。

昆山兩岸青年創業園是為進一步推進昆台融合、吸引更多台灣青年來昆創新創業而打造的服務平台，先後引進和發展互聯網+、新能源、新材料、文化創意等行業的150多個兩岸青年創業項目。潘賢掌看望在這裡創業的台灣青年，詢問在大陸的生活情況，對兩岸青年創業工作取得的成效表示肯定。