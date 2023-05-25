京津冀產業協同發展 優化分工布局

大陸工信部近日會同發改委、科技部及京津冀三地政府共同印發《京津冀產業協同發展實施方案》，工信部表示，此方案以推進京津冀產業優化分工布局，目標在2025年，使京津冀產業分工定位更加清晰，將三地打造成為先進製造業創新發展和產業協同發展示範區。

綜合新華財經、中國經濟網報導，去年京津冀地區工業增加值達人民幣2兆5,114.4億元，是2013年的1.5倍，年增長4.5％，占大陸全國比重為6.3％。工信部「京津冀產業協同發展」相關負責人指出，產業協同發展是「京津冀協同發展戰略」率先突破領域之一，對紓解北京非首都功能、推動區域發展具有重要意義。

針對三地的情況，北京發展尖端產業，建成科技創新中心，自2014年以來北京全市累計已退出一般製造和汙染企業近3千家；天津著力「智能科技」產業，加快建設大陸先進製造研發基地，大陸國家級企業技術中心累計達77家，位居大陸主要城市第3名；河北推動「產業轉型升級試驗區」建設，製造業單位數區域占比由協同前的54.6％提升至2021年的79.3％。

工信部指，《方案》共提出8個重點任務，加大推動三地產業協同發展，分別為：優化區域產業分工和生產力布局、提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平、增強區域產業創新體系整體效能、協同打造數位經濟新優勢、加速綠色低碳轉型、推動質量品牌標準一體化建設、培育壯大優質企業群體、深化產業高水平開放合作。

其中，《方案》要求明確北京、天津、河北三地的產業分工定位，聚焦積體電路、網路安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等重點領域，打造世界級先進製造業集群；深化產業鏈區域協作，協同培育新能源汽車和智能網聯汽車、生物醫藥、氫能、工業互聯網、高端工業母機、機器人等六條重點產業鏈。

《方案》還要求瞄準人工智能、積體電路、生命科學、空天科技等前沿領域，強化京津冀關鍵核心技術攻關等；完善京津冀新型信息基礎設施，統籌5G網路和千兆光纖網路部署，加快部署以IPv6技術為基礎的下一代網路等。

工信部還表示，推動過程中將堅持4原則，包含堅持市場主導，堅持協同創新，堅持分工協作、優勢互補，堅持轉型升級、提質增效。