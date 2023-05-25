快訊

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

瑪娃減弱為中颱持續逼近 吳德榮：威脅程度不可小覷

「行人地獄」血淚鋪成 政院擬投入400億元洗刷惡名

京津冀產業協同發展 優化分工布局

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸推京津冀產業協同發展，聚焦晶片、新能源汽車產業。圖為日前大陸國家主席習近平（前右）在河北考察中國電科產業基礎研究院。（新華社）
大陸推京津冀產業協同發展，聚焦晶片、新能源汽車產業。圖為日前大陸國家主席習近平（前右）在河北考察中國電科產業基礎研究院。（新華社）

大陸工信部近日會同發改委、科技部及京津冀三地政府共同印發《京津冀產業協同發展實施方案》，工信部表示，此方案以推進京津冀產業優化分工布局，目標在2025年，使京津冀產業分工定位更加清晰，將三地打造成為先進製造業創新發展和產業協同發展示範區。

綜合新華財經、中國經濟網報導，去年京津冀地區工業增加值達人民幣2兆5,114.4億元，是2013年的1.5倍，年增長4.5％，占大陸全國比重為6.3％。工信部「京津冀產業協同發展」相關負責人指出，產業協同發展是「京津冀協同發展戰略」率先突破領域之一，對紓解北京非首都功能、推動區域發展具有重要意義。

針對三地的情況，北京發展尖端產業，建成科技創新中心，自2014年以來北京全市累計已退出一般製造和汙染企業近3千家；天津著力「智能科技」產業，加快建設大陸先進製造研發基地，大陸國家級企業技術中心累計達77家，位居大陸主要城市第3名；河北推動「產業轉型升級試驗區」建設，製造業單位數區域占比由協同前的54.6％提升至2021年的79.3％。

工信部指，《方案》共提出8個重點任務，加大推動三地產業協同發展，分別為：優化區域產業分工和生產力布局、提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平、增強區域產業創新體系整體效能、協同打造數位經濟新優勢、加速綠色低碳轉型、推動質量品牌標準一體化建設、培育壯大優質企業群體、深化產業高水平開放合作。

其中，《方案》要求明確北京、天津、河北三地的產業分工定位，聚焦積體電路、網路安全、生物醫藥、電力裝備、安全應急裝備等重點領域，打造世界級先進製造業集群；深化產業鏈區域協作，協同培育新能源汽車和智能網聯汽車、生物醫藥、氫能、工業互聯網、高端工業母機、機器人等六條重點產業鏈。

《方案》還要求瞄準人工智能、積體電路、生命科學、空天科技等前沿領域，強化京津冀關鍵核心技術攻關等；完善京津冀新型信息基礎設施，統籌5G網路和千兆光纖網路部署，加快部署以IPv6技術為基礎的下一代網路等。

工信部還表示，推動過程中將堅持4原則，包含堅持市場主導，堅持協同創新，堅持分工協作、優勢互補，堅持轉型升級、提質增效。

北京

延伸閱讀

金門蓋榮民之家有譜 退輔會透露已有準備方案

連假補班惹民怨 行政院會明討論：往補班最少方向調整

蝦皮購物推訂閱制「蝦拼Plus」最高享「150次滿額免運」！試營運採邀請制　條款細節仔細看

苗栗頭份中山市場安置爭議難歇 數百攤商陳情盼就近安置

相關新聞

空服員歧視風波 國泰航空開除3人、4度道歉

香港國泰航空空服員遭網友爆料，以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，儘管公司連發道歉聲明，並火速開除三名員工，仍難...

大陸房市亂象 冒出「負首付」

深圳市羅湖區、重慶市巴南區等大陸多地出現買房「負首付」，房產仲介聲稱，買房不僅無需首付款（頭期款），還能先拿到一筆裝修款...

有隱情？港媒：國泰空服員工會發信痛心「不實指控」

香港國泰航空因被爆料，空服員以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，惹怒大陸網友，並被指控過去列跡斑斑。為了滅火，國...

中國-上海合作組織 大數據中心啟用

23日，「中國-上海合作組織數字技術合作發展論壇」在新疆克拉瑪依市舉行。論壇上，中國—上海合作組織大數據合作中心啟用。

國際葡萄酒博覽會 6月9日寧夏銀川舉行

根據23日在北京召開的記者會消息，國際葡萄與葡萄酒產業大會、第三屆中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會將於6月9日至10...

調研報告：大陸、東協企業雙向奔赴

大華銀行（中國）有限公司23日在上海發布研究報告《大華銀行企業展望調查報告（中國篇）》。該報告指出，大陸企業走出去，東協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦