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大陸國開行提供巴西6億美元貸款 將投入綠色建設

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家開發銀行日前發放給巴西的6億美元貸款資金，屬「中拉發展合作專項貸款」首個落地項目。（取自搜狐網）
大陸國家開發銀行日前發放給巴西的6億美元貸款資金，屬「中拉發展合作專項貸款」首個落地項目。（取自搜狐網）

據央視新聞24日報導，大陸國家開發銀行日前實現對桑坦德（巴西）銀行6億美元授信項目全額發放，將支持巴西環境、社會和公司治理（ESG）等領域重點項目。報導指，這是開發銀行承辦的10億美元「中拉發展合作專項貸款」首個落地項目，也是開發銀行落實中巴兩國元首會談共識的具體舉措。

報導稱，本次項目著重於應用新的經濟、社會、環境理念與方法，如支持巴西的風能和太陽能等可再生能源，或如支持水電、垃圾填埋、氣體捕獲、清潔能源等企業，為中巴兩國深化合作提供機會。報導還稱，這將為巴西帶來更多來自大陸的「綠色能量」，也為巴西人民帶來更多就業機會。

據新華社，「中拉發展合作專項貸款」是2021年底大陸與拉美國家舉行「中拉論壇」第三屆部長會議期間，新宣布的合作舉措。開發銀行當時新設立「中拉發展合作」和「數字經濟合作」專項貸款，金額各10億美元，用於支持全球發展倡議八大領域務實合作，支持中拉合作走綠色、低碳、可持續發展道路。

另，巴西總統魯拉曾於4月時訪北京，並與大陸國家主席習近平進行會談。魯拉當時表示，希望兩國在未來4年能深化各領域的合作，會後兩人簽署15項涉及兩國政府間的協定，其中包含巴西財政部與大陸財政部之間的諒解備忘錄，意在推動互惠互利的合作計畫，如公私夥伴關係（PPP）、基礎設施和融資。

據悉，開發銀行是直屬於大陸國務院領導，具國有獨資背景的政策性金融機構，會透過發行債券或提供貸款、融資方式，提供大陸本地或他國進行基礎設施產業、技術改造、投資業務的貸款。桑坦德（巴西）銀行則隸屬於桑坦德銀行（西班牙國際銀行），是巴西國內前五大銀行之一。

巴西 魯拉

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