4月日本對陸出口半導體設備3334台 同比降38.5％

香港國泰航空日前遭控訴，有空服員涉嫌歧視非英語乘客。香港特首李家超週三（5月24日）表示對此「感到痛心」，稱涉事者的言行「傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一向的尊重、有禮的文化和價值觀」，國泰航空需對「嚴重事件」進行檢討...

2023-05-24 18:43