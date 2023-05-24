聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月日本對陸出口半導體設備3334台 同比降38.5％

集微網／ 集微網
日本4月出口到全球的半導體設備數量為10036台。(示意圖，路透)
日本4月出口到全球的半導體設備數量為10036台。(示意圖，路透)

集微網消息，5月18日，日本海關發布了4月的進出口清單。數據顯示，日本4月出口到全球的半導體設備數量為10036台，同比下降27.1%，出口額為2957.25億日元（約合21.31億美元）。日本4月出口的集成電路器件60.88億個，同比下降7.3%，出口額為2764.67億元（約19.92億美元）。

其中，中國大陸從日本進口半導體設備數量為3334台，同比減少38.5%，進口額為966.77億日元（約6.96億美元），占4月從日本進口總額的6.7%，占日本向全世界出口半導體設備總量的33%左右。

4月中國大陸從日本進口半導體電子器件為26.13億個，同比增52,3%，進口額約為1575.55億日元（約11.35億美元）。

日本 半導體

延伸閱讀

北野武攜手5大型男前進坎城紅毯 挑戰男男情慾戲

日本H3火箭首射失敗 二號機將不搭載地球觀測衛星

神戶市修條例規範生成式AI 創日本首例

山下智久相隔12年合體日本女神　6月來台原因曝光

相關新聞

有隱情？港媒：國泰空服員工會發信痛心「不實指控」

香港國泰航空因被爆料，空服員以粵語、英語嘲諷不會說英語的旅客，涉嫌歧視，惹怒大陸網友，並被指控過去列跡斑斑。為了滅火，國...

小米總裁盧偉冰：自研晶片決心不會動搖

針對OPPO近日突然宣布關停旗下晶片設計公司哲庫科技（ZEKU）事件，大陸手機品牌小米集團總裁盧偉冰24日表示，小米自研...

全球經濟惡化 聯想集團第4季淨利潤大減72%

全球最大PC製造商聯想集團第4季度淨利潤下降72%，PC銷售在全球經濟惡化和消費者支出疲軟之際，持續下滑。

4月日本對陸出口半導體設備3334台 同比降38.5％

5月18日，日本海關發布了4月的進出口清單。數據顯示，日本4月出口到全球的半導體設備數量為10036台，同比下降27.1%...

投資家：中國經濟已經腐壞 期望與現實嚴重脫節

洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬23日在英國金融時報發表文章指出，最近的數據顯示，外界對中國經濟的期望與現實嚴重脫節；他直言...

國泰航空遭控歧視大陸乘客！陸官媒發文批評 中港輿論兩樣情

香港國泰航空日前遭控訴，有空服員涉嫌歧視非英語乘客。香港特首李家超週三（5月24日）表示對此「感到痛心」，稱涉事者的言行「傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一向的尊重、有禮的文化和價值觀」，國泰航空需對「嚴重事件」進行檢討...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦