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4月日本對陸出口半導體設備3334台 同比降38.5％
集微網消息，5月18日，日本海關發布了4月的進出口清單。數據顯示，日本4月出口到全球的半導體設備數量為10036台，同比下降27.1%，出口額為2957.25億日元（約合21.31億美元）。日本4月出口的集成電路器件60.88億個，同比下降7.3%，出口額為2764.67億元（約19.92億美元）。
其中，中國大陸從日本進口半導體設備數量為3334台，同比減少38.5%，進口額為966.77億日元（約6.96億美元），占4月從日本進口總額的6.7%，占日本向全世界出口半導體設備總量的33%左右。
4月中國大陸從日本進口半導體電子器件為26.13億個，同比增52,3%，進口額約為1575.55億日元（約11.35億美元）。
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