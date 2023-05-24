亞馬遜否認中文官網將停運 停止應用商店服務不影響在陸業務

國際電子商務巨頭亞馬遜宣布旗下超過12年歷史的亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）即將在中國大陸停止服務後，引發不少關注，但隨後傳出「亞馬遜中國官網（Amazon.cn）將停運」消息。對此，亞馬遜中國24日發布聲明，否認「亞馬遜中文官網即將停運」的說法。

亞馬遜中國聲明稱，亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）是供用戶下載用於安卓設備的遊戲和移動應用程式的應用商店。停止亞馬遜應用商店服務不會影響任何目前亞馬遜在中國大陸的業務運營，包括亞馬遜海外購，亞馬遜全球開店及亞馬遜中國官方網站Amazon.cn。

聲明指出，中國消費者可以持續透過手機端下載「亞馬遜購物」APP （即亞馬遜海外購），以優惠的價格享受亞馬遜的海量優質選品及便捷的購物體驗。亞馬遜應用商店的停用對亞馬遜購物沒有任何影響。