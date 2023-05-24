國泰航空遭控歧視大陸乘客！陸官媒發文批評 中港輿論兩樣情

香港國泰航空日前遭控訴，有空服員涉嫌歧視非英語乘客。香港特首李家超週三（5月24日）表示對此「感到痛心」，稱涉事者的言行「傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一向的尊重、有禮的文化和價值觀」，國泰航空需對「嚴重事件」進行檢討，不容二犯。

風波爆發後，國泰航空火速於微博三度致歉，並在一日之內完成調查。聲明寫道，國泰航空行政總裁林紹波代表國泰航空表示歉意，並依調查結果解聘3名涉事空服員，指自己將親自領導跨部門工作小組全面檢討，「秉持『零容忍』的態度，絕不姑息」。

事件經過

綜合香港媒體報導，日前有網友在小紅書以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文，指控國泰航空空服員歧視說非英語的乘客，並上傳有關錄音檔案。

該網友指，自己在5月21日搭乘國泰CX987班機從成都飛往香港，由於機位靠近空服員休息室，聽見空服員們不斷用英語、粵語抱怨乘客。他稱，自己的母語是普通話，但久居香港，能說流利英語與粵語，期間聽見空服員稱，「如果你不能用英文說出毛毯，就拿不到」（If you cannot say blanket, you cannot have it）、「地毯在地上」（carpet is on the floor），懷疑有中國乘客用英文要求拿毛毯（blanket），但卻講成地毯（carpet）遭到取笑。

他另指，有乘客用英語試圖詢問如何填寫入境卡，空服員態度不耐；有長者在安全信號燈未熄滅時，抱小孩上廁所，空姐用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，之後用粵語向同事說，「他們聽不懂人話啦！」

中港輿論兩樣情？

事件曝光後迅速引發中國輿論廣泛討論，有關話題連日高踞微博熱搜，引發大量不滿的中國網友批評。有人留言質疑，「為什麼這些服務員會覺得自己高人一等，哪來的自信」；有人稱，「這不是某個員工，而是公司的普遍價值觀」；有人指，「這家航空公司不只是劣跡斑斑，還有分裂祖國事實。希望國家能嚴查」。

對於國泰航空的道歉聲明，許多中國民眾亦不買單，紛紛留言，「用英文在fb官網上發了嗎？」、「ig、推特、臉書發了嘛」，要求應在各個社交媒體平台使用中英文道歉。

在臉書平台上，有關新聞下方也可見部分以粵語用字留言的反制聲音。有人認為，「只是跟同事分享一下工作遇到的情形，苦中作樂，用不著使用大陸批鬥文化，小題大做！」有人反問，「不知道我搭乘國內航班，會不會有粵語廣播呢？如果沒有，我是不是也可以投訴呢？」有人質疑，「大陸人有沒有笑過香港人說普通話不好？那麼要不要義正嚴詞地投訴他們歧視挑起紛爭去震懾他們？」

官媒狠批崇洋媚外

不只輿論高度關注，中國官媒《人民日報》旗下的「俠客島」23日晚間以「在香港歧視普通話，註定是個笑話」為題發長文批評，「在中國的香港，崇拜英語而看不起普通話的逆流必將快速淹沒於歷史大潮」，認為國泰航空光是道歉不夠，需要「重拳整頓」，根本解決。

文章認為，國泰航空服務人員歧視中國乘客「不是孤例，多年來時有耳聞」，並舉例，「有乘客表明自己是大陸遊客後，國泰航空空姐的態度立即從微笑服務變成冷漠以對；有空姐全程用英語、粵語與乘客交流，假裝自己聽不懂普通話；還有大陸遊客在登機排隊時，被國泰地勤人員故意叫出隊伍，進行額外檢查……。」

文章稱「大陸遊客是香港服務業的衣食父母之一」，無論從何種角度，「香港人歧視說普通話的大陸人」，都是絕不應該也決不允許發生的事，並指國泰航空有英資背景，「其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、相對尊重香港人而看不起大陸人的乖戾情緒和莫名優越感」，甚至暗指2019年香港反修例運動以來，部分「極端份子」不斷挑撥中港矛盾，《香港國安法》頒布後復歸寧靜，「但在國泰航空這般規模龐大的企業，居然仍有人蟄伏於陰暗角落」。

（《明報》、香港01、俠客島等）

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