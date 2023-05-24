與姜濤有關？盲盒成大陸潮流玩具業新趨勢 近月在港搜尋量大升

現今玩具不單是為小孩而設計，不少大人也熱衷於玩具收藏。（示意圖／Ingimage）

盲盒是指放在密封盒子內售出的玩具，消費者事前不知道會抽到哪一款式。自2020年起，盲盒在香港的Google搜尋量開始增加，熱度持續上升至今。近年以「天線得得b」、「Care Bears」、「YUKI」、「為食妹（Fatty）」及「小劉鴨」的盲盒搜尋量飆升最多。

近期（4月28日至5月4日）盲盒的關注度再度急升，其中新增的搜尋關鍵詞是「姜濤盲盒」，相信主要與MIRROR成員姜濤粉絲後援會為慶祝偶像生日（4月30日）推出的盲盒應援物有關，其次迪士尼100周年、Lulu豬、香港重機盲盒等的搜尋熱度也較高。

盲盒亦是大陸最受歡迎的潮流玩具之一，根據市場調查機構Frost &Sullivan調查，大陸的盲盒銷售額由2017年的4億元人民幣(約新台幣17億)，大幅增至2021年的97億元人民幣(約新台幣423億)，並預計將於2026年增至424億元人民幣(約新台幣1853億)，明顯超越其他玩具如拼裝玩具、手辦（模型）、玩偶等。

到底盲盒最吸引哪類消費者？2019年12月有調查指出，95%盲盒消費者年齡15至40歲，其中約63%擁學士學位或以上。消費習慣方面，45%受訪者表示每年花費500元人民幣(約新台幣2185元)以上，更有70%表示為了抽到想要的玩具，會買同一款盲盒3次或以上。

大陸玩具製造商泡泡瑪特（POP MART，9992.HK）以生產盲盒玩具為主，是現今中國大陸和香港盲盒巿場中最大的品牌之一，2020年底在香港上巿。據年報披露，2022年泡泡瑪特的會員人數累計達2600.4萬，較2019年220萬增10倍;收入由2019年約16.7億元人民幣，升1.7倍至2022年的46.2億元。

不過，去年8月國家市場監督管理總局曾就《盲盒經營活動規範指引（試行）》公開徵求意見，提到盲盒價格、商品標價、未成年人銷售等監管，泡泡瑪特股價一度跌超過5%。其後，當局表示將根據徵求意見情況修改《指引》，按程序推進相關工作。

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文章授權轉載自《香港01》