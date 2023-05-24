荷副首相與秦剛會談：致力於做歐中交流的橋樑和促進者

依據大陸外交部網站，大陸國務委員兼外長秦剛昨在北京與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉舉行會談。秦剛對胡克斯特拉表示，中方願與荷方一道，共同反對「脫鉤斷鍊」，防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定。中方將繼續擴大市場准入，加強知識產權保護，歡迎更多有競爭力的荷蘭企業擴大在華投資。

胡克斯特拉則表示，荷方奉行獨立的外交政策，支持加強歐中對話，致力於做歐中交流的橋樑和促進者。荷方願同中方加強軍控、網絡安全、人工智能等領域對話溝通，共同維護國際核不擴散體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

秦剛表示，荷蘭是中國在歐洲的重要合作夥伴。中方願同荷方加強經貿投資合作，深化人文交流，推進軍控、網絡安全、氣候變化等多邊領域合作。中方將繼續擴大市場准入，加強知識產權保護，歡迎更多有競爭力的荷蘭企業擴大在華投資。希望荷方為中國企業提供公平、開放、非歧視的營商環境。

秦剛強調，中荷作為經濟全球化和自由貿易的受益者、支持者，堅持發展開放務實的全面合作夥伴關係具有超出雙邊範疇的重要意義。中方願同荷方一道，共同反對脫鉤斷鍊，防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護世貿組織規則，促進世界經濟復甦。

秦剛指出，中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐洲堅持戰略自主、在國際上發揮重要作用，樂見荷方在歐盟事務中扮演更重要角色。希望荷方繼續發揮中歐合作“門戶”作用，推動歐盟堅持中歐關係對話合作的主導面和互利共贏的主基調，共同應對全球性挑戰。

秦剛說，中方在烏克蘭危機上的立場一以貫之，核心就是勸和促談。當前，主張停火止戰的和平理性聲音正在不斷積聚。各方應該抓住契機，不斷壯大和平聲勢，為政治解決危機積累有利條件。

胡克斯特拉表示，中國是荷蘭重要合作夥伴，荷方從兩國合作中受益良多。荷方堅持一個中國政策，願同中方一道，秉持市場原則，深化農業、創新等領域合作，擴大人文交流，進一步提升兩國合作水平。

他說，荷方奉行獨立的外交政策，支持加強歐中對話，致力於做歐中交流的橋樑和促進者。荷方願同中方加強軍控、網絡安全、人工智能等領域對話溝通，共同維護國際核不擴散體系，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。荷方讚賞中方勸和促談的努力，希望中方為推動烏克蘭危機和平解決發揮建設性作用。