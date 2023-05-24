美的集團何享健出資30億人民幣 設科學基金

在21日舉行的2023大灣區科學論壇開幕式和主論壇上，美的集團創始人何享健以個人名義發起的「何享健科學基金」正式發布。何享健決定個人出資30億元（人民幣，下同）成立該科學基金，為推動科技和社會進步貢獻一份力量。

中新社報導，論壇現場，美的集團股份有限公司董事長兼總裁方洪波表示，何享健科學基金以永續、獨立運營為宗旨，旨在獎勵對基礎研究有突破性貢獻的優秀科學家，推動原創性、前沿性的基礎研究和相關成果轉化，涵蓋信息與人工智能、醫療與健康、能源與氣候等重大學科領域。

目前，該科學基金已經著手推進科學獎與科學資助計畫，科學獎規畫為年度獎項，科學資助計畫也將陸續推出。 「成立科學基金，就是為了幫助更多科學工作者沉下來搞科研，號召年輕人努力參與國家科技進步、變革創新」。何享健通過視頻表示。據了解，何享健長期致力於投身基礎教育、文化藝術、鄉村振興、精準扶貧、養老健康、創新創業等多個領域的慈善公益事業，資助重點項目10餘個。

為期四天的2023大灣區科學論壇正在廣州舉行，多位政要，全球頂尖科學家，海內外院士，以及國際組織、學術機構、企業家代表等出席。