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數位經濟規模 陸居世界第2
中國國家互聯網信息辦公室23日發表報告顯示，2022年中國數字經濟規模達50.2萬億元人民幣，總量穩居世界第二，占國內生產總值比重提升至41.5%，數字經濟成為中國穩增長促轉型的重要引擎。
中通社報導，該份「數字中國發展報告（2022年）」報告指，截至2022年底，中國累計建成開通5G基站231.2萬個，5G用戶達5.61億戶，全球占比均超過60%。2022年中國數據產量達8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比達10.5%，位居世界第二。
報告還談到，從2012到2022年，中國電子政務發展指數國際排名從78位上升到43位，是上升最快的國家之一。文化場館加快數字化轉型，全民閱讀、藝術普及數字化服務能力顯著提升，網絡文化創作活力進一步激發。數字技術創新能力持續提升。2022年，中國信息領域相關PCT國際專利申請近3.2萬件，全球占比達37%，數字經濟核心產業發明專利授權量達33.5萬件，同比增長17.5%。
此外，中國積極參與聯合國、世界貿易組織（WTO）、二十國集團（G20）、亞太經合組織（APEC）、金磚國家（BRICS）、上海合作組織（SCO）等機制下數字議題磋商研討；已與28個國家簽署電子商務合作備忘錄並建立雙邊電子商務合作機制。
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