快訊

2024「侯管配」成形？管中閔凌晨表態了

中共候任駐美大使謝鋒抵紐約 美國務院表達歡迎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位經濟規模 陸居世界第2

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家互聯網信息辦公室23日發表報告顯示，2022年中國數字經濟規模達50.2萬億元人民幣，總量穩居世界第二，占國內生產總值比重提升至41.5%，數字經濟成為中國穩增長促轉型的重要引擎。

中通社報導，該份「數字中國發展報告（2022年）」報告指，截至2022年底，中國累計建成開通5G基站231.2萬個，5G用戶達5.61億戶，全球占比均超過60%。2022年中國數據產量達8.1ZB，同比增長22.7%，全球占比達10.5%，位居世界第二。　　

報告還談到，從2012到2022年，中國電子政務發展指數國際排名從78位上升到43位，是上升最快的國家之一。文化場館加快數字化轉型，全民閱讀、藝術普及數字化服務能力顯著提升，網絡文化創作活力進一步激發。數字技術創新能力持續提升。2022年，中國信息領域相關PCT國際專利申請近3.2萬件，全球占比達37%，數字經濟核心產業發明專利授權量達33.5萬件，同比增長17.5%。　　

此外，中國積極參與聯合國、世界貿易組織（WTO）、二十國集團（G20）、亞太經合組織（APEC）、金磚國家（BRICS）、上海合作組織（SCO）等機制下數字議題磋商研討；已與28個國家簽署電子商務合作備忘錄並建立雙邊電子商務合作機制。

專利 指數

延伸閱讀

2千億產業投資母基金 重慶成立

上海市邀親赴雙城論壇 北市府：蔣萬安研議中

就業金卡增數位領域人才 符合這條件即可申請

陸數位經濟規模達50兆人民幣 三年後數據量全球第一

相關新聞

中俄擴大使用本國幣結算

俄羅斯總理米舒斯京昨（23）日在上海中俄商務論壇指出，俄羅斯和中國大陸將透過本幣結算，提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強...

四川德陽 5年30億人民幣聚英才

四川省德陽市實施「雙十工程」集聚十萬英才啟動儀式暨人才政策發布會，5月17日舉行。未來5年，德陽將投入10億元人民幣人才...

陸個體工商戶增503萬戶 經濟添韌性

中國國家市場監管總局表示，今年以來，新設個體工商戶較快增長。一季度，全國新設個體工商戶503萬戶，同比增長14.3%，遠...

數位經濟規模 陸居世界第2

中國國家互聯網信息辦公室23日發表報告顯示，2022年中國數字經濟規模達50.2萬億元人民幣，總量穩居世界第二，占國內生...

美的集團何享健出資30億人民幣 設科學基金

在21日舉行的2023大灣區科學論壇開幕式和主論壇上，美的集團創始人何享健以個人名義發起的「何享健科學基金」正式發布。何...

陸六大外貿重鎮 出口成長

包括廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東等大陸外貿重鎮已公布今年前四個月進出口數據，以人民幣計算，四省兩市出口皆出現成長，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦