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陸個體工商戶增503萬戶 經濟添韌性

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家市場監管總局表示，今年以來，新設個體工商戶較快增長。一季度，全國新設個體工商戶503萬戶，同比增長14.3%，遠超疫情前同期水平（2019年一季度324.3萬戶）。

中新社報導，截至一季度末，大陸全國登記在冊個體工商戶1.16億戶，占經營主體總量的三分之二，成為改善民生、促進就業、增強經濟韌性的重要支撐。

受疫情影響較大行業明顯回暖。一季度，文化、體育和娛樂業，交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業，批發和零售業等行業新設個體工商戶分別為7.5萬戶、18.8萬戶、67.9萬戶、265.1萬戶，同比分別增長39.0%、25.1%、19.8%、10.4%。

近年來，隨著新技術、新產業、新模式的蓬勃發展，網絡直播、微商電商等新個體經濟不斷湧現。截至一季度末，全國登記在冊「四新」經濟個體工商戶3515.4萬戶，總量占比由2019年的24.9%持續提升至30.2%。

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