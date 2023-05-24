亞馬遜傳七月退出陸市場

國際電商巨頭亞馬遜（Amazon）傳出將從七月十七日起，停運亞馬遜中文官方網站「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。亞馬遜應用商店（Amazon Appstore）昨發送郵件提醒，自七月十七日起，亞馬遜中國將不再提供應用商店服務。

Amazon Appstore是亞馬遜公司推出的應用商店，也是旗下Fire OS系統的官方應用商店及安卓系統的協力廠商正版應用商店，於二○一一年三月啟用。與亞馬遜購物App不同，亞馬遜應用商店主要提供應用程式和遊戲等下載。

亞馬遜中國尚無回應。搜尋亞馬遜購物App顯示，目前仍可正常使用下單。

路透引述亞馬遜發言人表示，在Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗。另外，有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可繼續透過全球銷售網站出售產品。

去年亞馬遜曾宣布，旗下中國Kindle電子書店將於今年六月卅日停運，明年六月卅日關閉Kindle電子書下載功能。