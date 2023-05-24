四川德陽 5年30億人民幣聚英才
四川省德陽市實施「雙十工程」集聚十萬英才啟動儀式暨人才政策發布會，5月17日舉行。未來5年，德陽將投入10億元人民幣人才經費、20億元安居經費，努力讓各方英才在德陽安身、安心、安家。
作為世界級重大裝備製造基地，近年來，德陽致力於打造區域創新中心，加快建設大陸裝備科技城、德陽大學科技園，呼喚人才，渴求人才。此次德陽市縣聯合設立10億元人才工作專項資金，重點支援機械裝備、材料化工、食品飲料和數位經濟「3+1」主導產業人才引進、人才激勵、技術人才培養、平台建設和人才項目合作。設立20億元人才安居專項資金，實施「家在德陽」人才安居工程，新建3000套人才公寓，全方位保障人才安居需求。
同時，支援鼓勵用人單位引進培育大陸兩院院士，給予500萬元綜合支持；對科技領軍人才給予最高300萬元崗位資助或企業發展獎勵，對教育、衛生領軍人才給予最高100萬元安家補助和每年12萬元崗位津貼。對企業或科研院所新引進的科技創新急需緊缺人才，分別給予博士後、博士、碩士最高40萬元、20萬元、10萬元補助等。十萬英才「10條措施」還將在科研創新、投資創業、創建平台等方面給予經費支持。
發布會上，5個校地戰略合作項目、5個教育醫療戰略合作項目集中簽約，德陽市人才發展集團、四川省人才發展集團、成都市人力資源研究會、四川工程職業技術學院等10家單位，組成合作聯盟。
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