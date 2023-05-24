俄總理：與陸本幣結算 加強經濟主權

昨天抵達中國大陸訪問的俄羅斯總理米舒斯京在上海中俄商務論壇指出，俄羅斯和中國大陸將透過本幣結算，提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權；強調與北京的能源合作仍是俄羅斯「無條件的優先事項」，相信今年中俄雙邊貿易額能增加到兩千億美元（約新台幣六點一五兆元）。

俄烏陷膠著，儘管北京當局多次強調「勸和促談」立場，也派特使前往烏克蘭等國斡旋，但尚無明確進展，國際社會仍認為北京與莫斯科關係更緊密。這次米舒斯京訪中，據報有數百名企業家隨行，顯示中俄持續推進雙邊合作。

米舒斯京是應大陸總理李強邀請，昨抵中國大陸訪問。他昨出席在上海的中俄商務論壇，今天前往北京，與大陸國家主席習近平和李強舉行會談。中俄將根據會談結果簽署若干雙邊協議。

綜合俄羅斯衛星通訊社和俄駐北京大使館消息，米舒斯京昨在中俄商務論壇指出，去年中俄雙方本幣結算已接近三分之二，「我們將繼續提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權」。

米舒斯京昨並與總部位於上海的金磚國家新開發銀行新任行長、巴西前總統羅塞芙舉行會談。他表示，俄國認為金磚國家新開發銀行的主要目的之一是「保護金磚國家之間的經貿往來免受西方集體非法制裁的影響」。

就中俄經貿合作，他強調與北京能源合作仍是俄羅斯無條件優先事項，「我們是對中國石油供應最多的國家。天然氣、液化天然氣和煤炭出口也在增長」。

據大陸海關總署統計，今年前四個月，中俄雙邊貿易額為七三一點四八億美元，同比成長百分之四十一點三。

米舒斯京還點名其他合作事項包括擴大航空交通、更積極利用「北方海路」，也準備與大陸展開再生能源新項目、建造由俄羅斯設計核反應堆的核電等合作。