陸副總理何立峰：推動與俄國貿易「擴量提質」

俄羅斯總理米舒斯京近日到訪大陸，23日在上海參加「中俄商務論壇」，而大陸方面出席的高層是國務院副總理何立峰，他表示大陸願與俄方推動雙邊貿易「擴量提質」，提升互聯互通水平，推動中俄合作持續向前發展。

據新華社23日消息，何立峰出席中俄商務論壇時指出，大陸願同俄方一道，落實好兩國元首重要共識，推動雙邊貿易擴量提質，深化投資合作，提升互聯互通水準，促進工業合作提質升級，加強農業合作，推動中俄合作持續向前發展。

何立峰還表示，大陸將堅定不移推進中國式現代化建設，努力實現高質量發展，擴大高水平對外開放，這將為包括俄羅斯在內的世界各國提供新的發展機遇。

此外，大陸國務院總理李強也向論壇發出致賀信，強調願同俄方進一步擴大經貿往來，推動合作量質並進。「希望兩國企業家充分對接需求、深挖合作潛力，為兩國務實合作增添新內容新亮點新活力」。

據大陸商務部消息，此次中俄商務論壇有大陸商務部長王文濤和俄羅斯經濟發展部部長列舍特尼科夫共同主持開幕式，雙方政府部門、有關地方和工商界的1,100餘名代表出席，論壇框架下舉行能源、農業、運輸、工業、數位化5場專題圓桌會議以及旅遊推介會和企業交流活動。

而俄羅斯衛星通訊社則指出，米舒斯京在論壇上表示，「我們將繼續提高雙邊金融合作的獨立性，從而加強經濟主權」。他預計，今年雙方貿易額能達到2,000億美元。米舒斯京23日已經從上海飛往北京，預計之後會與大陸國家主席習近平、大陸國務院總理李強會面。