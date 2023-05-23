5月百城首套主流房貸利率 平均為4.0%

大陸房企調研機構貝殼研究院監測，5月百城首套主流房貸利率平均為4%，較上月微降1個基點；二套主流房貸利率平均為4.91%，與上月持平。業內人士認為，如果政策可以關注到多套房的置業需求、降低二套房貸利率，將有效提升樓市活躍度。

貝殼研究院分析師指出， 5月百城整體首、二套房貸利率差擴大至91個基點。其中37個城市首、二套房貸利率差達到100個基點，二套改善需求的房貸成本較高。

從城市等級來看，5月一線和二線城市首套、二套房貸利率均與上月持平。其中一線城市首套房貸利率平均值為4.6%，二套平均值為5.13%；二線城市首套房貸利率為3.98%，二套房貸利率為4.91%。

在大陸官方建立首套房貸利率政策動態調整機制後，房貸利率逐漸下降。大陸2023年第1季金融統計數據顯示，截至今年3月末，符合放寬首套房貸利率下限條件的城市有96個。其中，83個城市下調首套房貸利率下限，這些城市執行的下限和全國下限相比，大概低10到40個基點；有12個城市取消首套房貸利率下限。另據中指研究院統計數據，目前已有超過40個城市調整首套房貸利率降至4%以下，進入「3時代」。

財聯社報導，中指研究院市場研究總監陳文靜表示，下一個評估期將在今年6月底啟動，各地將根據2023年3月至5月新房價格變化決定是否調整房貸利率下限，個別房價連續上漲的城市或出現房貸利率重新上調的情況。

但大陸房市依然無法樂觀，業內人士通過財聯社表示， 4月以來，隨著前期積壓需求得以釋放，購房需求動能減弱，基本面較弱的城市市場面臨調整壓力增加的局面，房價上漲動力亦有所走弱，短期房價仍有下跌預期。

貝殼研究院表示，當前改善需求是市場修復的關鍵支撐，建議因城施策，適當降低二套房貸利率，促進二套改善需求釋放。