日本發布23種半導體設備出口管制措施 陸商務部：堅決反對

日本將於7月23日實施高端半導體製造設備出口管制政策，日本經濟產業省5月23日公布基於外匯法的貨物等省令的修正版，將23個品類列入出口管理限制對象名單。經過兩個月的公告期之後，確定實施日期，這意味著在嚴格限制對中國出口尖端半導體製造設備的政策上，日本將與美國保持一致。大陸商務部今天對此表示，此舉嚴重破壞全球產業格局，中方堅決反對。

大陸商務部發言人稱，日本政府正式推出針對23種半導體製造設備的出口管制措施，「這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離」，中方對此堅決反對。

發言人還稱，在日方措施公開徵求意見期間，大陸產業界紛紛向日本政府提出意見與討論，多家行業協會公開發表聲明反對日方舉措，一些日本行業團體和企業也以各種方式表達了對未來不確定性的擔憂。

大陸商務部批評，令人遺憾的是，日方公布的措施未回應業界合理訴求，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，破壞全球半導體產業格局，此舉將衝擊產業鏈供應鏈安全和穩定；並強調，日方應從維護國際經貿規則及中日經貿合作出發，立即糾正錯誤做法，避免有關舉措阻礙兩國半導體行業正常合作和發展。