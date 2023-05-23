中企承建 安哥拉水電站 大壩主體施工
由中國能建葛洲壩集團承建的安哥拉凱凱水電站20日在安哥拉北寬扎省舉行截流儀式，標誌著中企在該國承建的最大水電站進入大壩主體工程施工階段。
新華社報導，安哥拉總統洛倫索在儀式現場表示，凱凱水電站是安哥拉的國家重點項目，將為安哥拉經濟社會發展和民眾生活水平改善作出貢獻。
安哥拉能源和水利部長若昂．博爾熱斯說，十餘年間，中國企業在安哥拉建設了眾多電力、水利基礎設施項目，幫助安哥拉實現清潔能源的開發利用，兩國合作成果受到安哥拉各界讚譽。
據中方企業負責人表示，凱凱水電站項目位於安哥拉最大河流寬扎河中段，計畫裝機容量2172兆瓦。水電站建成後，年平均發電量將達到8566吉瓦時，每年減少溫室氣體排放量約720萬噸，兼具調峰防洪功能。
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