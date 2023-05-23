快訊

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聯合報民調／棄保票流動成大選變數！12％選民意向影響藍白消長 3成5希望「藍白合」

中企承建 安哥拉水電站 大壩主體施工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由中國能建葛洲壩集團承建的安哥拉凱凱水電站20日在安哥拉北寬扎省舉行截流儀式，標誌著中企在該國承建的最大水電站進入大壩主體工程施工階段。

新華社報導，安哥拉總統洛倫索在儀式現場表示，凱凱水電站是安哥拉的國家重點項目，將為安哥拉經濟社會發展和民眾生活水平改善作出貢獻。

安哥拉能源和水利部長若昂．博爾熱斯說，十餘年間，中國企業在安哥拉建設了眾多電力、水利基礎設施項目，幫助安哥拉實現清潔能源的開發利用，兩國合作成果受到安哥拉各界讚譽。

據中方企業負責人表示，凱凱水電站項目位於安哥拉最大河流寬扎河中段，計畫裝機容量2172兆瓦。水電站建成後，年平均發電量將達到8566吉瓦時，每年減少溫室氣體排放量約720萬噸，兼具調峰防洪功能。

水電 標誌 大壩

延伸閱讀

融入中國卻失去世界！中港互換通上路 人民幣國際化恐成香港僅剩價值

美起訴前蘋果工程師 涉為中企竊取自動駕駛技術

7家中企被指售俄軍備 歐盟擬制裁

Fed如預期升息1碼 美股收黑、道瓊下跌270點

相關新聞

陸封殺美光 商務部急安撫美企

北京前天才以國家安全為由，封殺美國半導體廠美光公司，中國大陸商務部長王文濤昨天就在上海主持召開「美資企業」座談會，強調當...

人行LPR連九月不動

中國人民銀行昨（22）日公告，5月市場貸款市場報價利率（LPR）維持不變，1年期為3.65%，5年期以上為4.3%，已連...

海交會首設 台企投資成果展示區

「這是香水檸檬，這是可食用玫瑰，這是人參果、蓮霧……」，在福建福清台灣農民創業園投資創業的台商楊智能，把自己的「花果園」...

今年前4月 滬對主要貿易夥伴 進出口同比增長

上海海關22日發布的統計數據顯示，今年前4個月上海市對歐盟、東盟、美國和日本等主要貿易夥伴均實現進出口同比增長。 　　中...

2千億產業投資母基金 重慶成立

重慶產業投資母基金19日在當地成立，資金總規模達2000億元（人民幣，下同）。該母基金力爭通過放大效應，形成超6000億...

中企承建 安哥拉水電站 大壩主體施工

由中國能建葛洲壩集團承建的安哥拉凱凱水電站20日在安哥拉北寬扎省舉行截流儀式，標誌著中企在該國承建的最大水電站進入大壩主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦