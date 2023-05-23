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今年前4月 滬對主要貿易夥伴 進出口同比增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關22日發布的統計數據顯示，今年前4個月上海市對歐盟、東盟、美國日本等主要貿易夥伴均實現進出口同比增長。 　　中新社報導，今年前4個月上海市進出口總值為1.39萬億元（人民幣，下同），同比增長13.5%，其中，出口5586.5億元，增長16.3%；進口8345.7億元，增長11.6%。 　　

4月份上海市進出口規模已恢復至2021年同期水平，當月進出口3466.3億元，相比2022年增長57.9%，比2021年同期增長0.4%。其中，進口1950.4億元，同比增長30%，比2021年同期下降11.9%；出口1515.8億元，同比增長117.7%，比2021年同期增長22.3%。 　　

今年前4個月，上海市對第一大貿易夥伴歐盟進出口2858億元，同比增長18.9%，高出整體增速5.4個百分點，占全市進出口總值的20.5%。

同期，對東盟、美國、日本分別進出口1786.5億元、1580.2億元、1306億元，分別增長4.2%、7%、11.5%，合計占全市進出口總值的33.5%。 　　

今年前4個月，上海市出口機電產品3898.7億元，占全市出口總值近七成，其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口分別增長1.5倍、2.7倍、92.2%。 　　進口產品方面，今年前4個月，上海市進口消費品1910.3億元，同比增長18.4%，占全市進口總值的22.9%。其中，醫藥材及藥品、汽車進口分別增長56.2%、32.3%，化妝品、肉類、乳品、水果進口分別增長11.4%、8.1%、55.9%、10.2%。

此外，鐵礦砂、煤炭、天然氣等大宗資源類商品進口分別增長20.8%、50.8%、3.1%。

上海 日本 美國

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