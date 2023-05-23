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2千億產業投資母基金 重慶成立

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

重慶產業投資母基金19日在當地成立，資金總規模達2000億元（人民幣，下同）。該母基金力爭通過放大效應，形成超6000億元的產業基金集群，並帶動超萬億元重慶先進製造業投資，助推重慶打造國家重要先進製造業中心。 　　

重慶產業投資母基金由重慶渝富控股集團和重慶兩江新區、重慶高新區兩個國家級開發區共同發起設立，由重慶渝富資本股權投資基金管理有限公司擔當基金管理人，主要投向重慶先進製造產業集群、數字經濟、國資布局產業及整合重組等領域，並根據重慶產業發展戰略動態調整。

重慶產業投資母基金聚焦重慶電子信息、萬億級智能網聯新能源汽車等產業集群，與頭部投資機構、產業方共同組建子基金群；同時，關注有意到重慶發展的市外先進製造業重大項目，重慶先進製造業鏈主企業、專精特新企業、科創型企業、擬上市企業、製造業產業生態鏈關鍵環節等重慶企業，推動重慶產業強鏈、擴鏈、補鏈、延鏈。

此外，重慶產業投資母基金以「子基金+直投」模式運作。子基金分為行業基金、區域基金、專項基金，原則上專項基金與直投項目投資於重慶或招商引入重慶的產業項目。 　　

本次大會吸引了中金資本、高瓴投資、紅杉中國、福特汽車等百餘家投資機構、行業代表到場。活動中，渝富控股集團共與18家投資機構、5家產業企業、3家金融機構完成簽約，涵蓋智能網聯新能源汽車、智能終端和裝備、先進材料、綠色食品、生物醫藥、新能源、人工智能等領域。 　　

浙江吉利控股集團有限公司CEO李東輝表示，吉利自2020年以來將重慶作為企業轉型升級的戰略投資重點區域，積極投身成渝地區雙城經濟圈建設。重慶產業投資母基金聚焦先進製造業、數字經濟等領域的投資合作，此舉會進一步賦能重慶先進製造業高質量發展方向，為包括吉利在內的先進製造業企業帶來更多發展機遇。

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