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上海環球美食1.3萬家 冠居大陸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海美食餐廳數量居大陸第一，圖為上海新天地一高檔餐廳。（中新社）
上海美食餐廳數量居大陸第一，圖為上海新天地一高檔餐廳。（中新社）

上海「五五購物節」的主要活動之一「2023上海環球美食節」20日拉開帷幕，科技零售公司美團在啟動儀式上發布了「2023年上海環球美食指數報告」。該報告顯示，上海環球美食餐廳數量居中國第一，呈現規模大、品類豐富、品質高等特點。 　　

中新社報導，報告稱，上海環球美食餐廳數量超過13000家，位居中國第一。上海的環球美食呈現多元化的特點，菜系品類包括法國菜等西餐類、日本菜、韓國菜、東南亞菜、中東菜、非洲菜等。其中，西餐是上海數量最多的環球美食品類，門店數占比達到51%；第二是日本菜，門店數占比34%；緊隨其後是韓國菜和東南亞菜，門店占比7%、5%。 　上海入圍「2023年黑珍珠餐廳指南（美團推出的餐廳評價體系）」的餐飲品牌達66家，列中國各城市之首，其中環球美食餐廳占比近四成，充分體現了上海餐飲行業的高品質特點。上海環球美食空間集聚度排名前三的商圈分別是南京西路／靜安寺、淮海路／新天地、陸家嘴，中青年是上海環球美食消費的主力軍。 　　

當前，上海環球美食消費不斷復甦，越來越多的消費者選擇重回線下實體店體驗美食，自2022年6月起，上海環球美食堂食消費額逐月回升。從熱門品類來看，環球美食消費增速前五位的熱門細分品類為土耳其菜、墨西哥菜、西班牙菜、德國菜和日本菜。 　　

另外，在不同的時間段，上海消費者選擇的環球美食品類也不盡相同，比如，消費者最愛在夜間選擇堂食消費，喜歡的單品是日式壽喜鍋、泰式冬陰鍋、韓式部隊鍋、惠靈頓牛排和新加坡肉骨茶。而在下午茶時間，更多消費者願意點外賣，且多選擇一些西式甜點。

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