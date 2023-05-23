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粵西唯一綜合保稅區 封關運營

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

粵西唯一綜合保稅區—湛江綜合保稅區，19日下午封關運營，湛江市開放型經濟發展再增新平台。

中新社報導，湛江市具備銜接海南自由貿易港、北部灣城市群、粵港澳大灣區、西部陸海新通道等重大戰略「交匯樞紐」的特殊區位，且背靠中國沿海12個戰略樞紐港之一的湛江港，能夠充分發揮緊靠深水港的交通便利優勢、地處自貿區聯動發展區和跨境電商綜合試驗區的政策疊加優勢和毗鄰海南自貿港的地緣戰略優勢。

2020年12月17日，湛江綜合保稅區獲中國國務院批復設立；2021年8月24日，湛江綜合保稅區基礎設施建設項目動工；今年2月10日，湛江綜合保稅區（一期）通過國家正式驗收。 　　

綜合保稅區具有保稅加工、保稅物流、保稅服務等功能，享有「免證、免稅、保稅、退稅」政策。湛江綜合保稅區分三期建設，有序發展以水海產品、農產品、食品加工、智能家電和精細化工為主的保稅加工產業，以保稅倉儲、冷鏈物流、跨境電商物流為核心的現代物流產業，以功能食品、藥品研發和檢驗檢測為主的醫藥產業，及以糧、油、糖深加工貿易為主的大宗商品加工和集散中心。 　　

此外，湛江綜合保稅區將建設一個保稅倉庫，開發、運行線上的銷售渠道。未來，消費者可以直接在網上下單。對於湛江市區的訂單，綜合保稅區通過快捷的配送服務，能夠保證消費者在下單後兩個小時內拿到商品；湛江市外的訂單，則通過快遞物流送達。

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