海交會首設 台企投資成果展示區

「這是香水檸檬，這是可食用玫瑰，這是人參果、蓮霧……」，在福建福清台灣農民創業園投資創業的台商楊智能，把自己的「花果園」搬進福建福州海峽國際會展中心，在展位上熱情邀約觀展者前往採摘、品嚐和遊玩。

中新社報導，第二十五屆海峽兩岸經貿交易會（簡稱海交會）21日起在福州舉行，首次設置台資企業投資大陸成果展區。包括旺旺集團、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司、廈門東亞機械工業股份有限公司等百餘家知名台企現場展示投資大陸的成果，涉及科技研發、智能製造、食品、醫療、金融等各個行業領域。

在台灣從事精緻農業多年的楊智能，三年多前帶著成熟的技術來到福建，在福清種了1000多畝的水果。伴隨大陸飲品行業蓬勃發展，楊智能成為福州很多飲品店的原料供應商，今以來水果銷量更是大幅提升。

福清台灣農民創業園規劃面積30萬畝，截至目前落戶台資農業企業58家，其中台資獨資20家。

坐落在連江貴安敖江溪畔的福州溫泉高爾夫球場，在此次成果展上展示了一個青山叠翠、流水潺潺的綠色家園。這是台商蔣佩琪和其父蔣啟弼花費近三十年時間打造而成。

1992年9月，蔣啟弼創立福建連江桃園體育有限公司，註册資本10億日元，成為第一位投資連江的台胞。2010年底，蔣佩琪來到連江，接過父親手中的接力棒。看到大陸健康養老產業蘊藏的巨大發展機遇，蔣佩琪想把球場周邊的土地，利用起來建設康養酒店，打造一個國際性的康養旅遊目的地。

她表示，除了大家熟悉的高爾夫運動，也會加入生物醫療、溫泉、高端服務業等養生、養老、健康相關的產業。她還將引進台灣的有機農業、文旅、文創等優勢產業，打造一個完整的健康業態。

參展的廈門銀行是大陸首家具有台資背景的城市商業銀行，近年來在兩岸金融合作方面先行先試，持續提升台胞台企金融服務，已經形成了完備的台胞台企專屬產品體系。廈門銀行總行台商金融部工作人員、台灣青年柯央央說，銀行未來將繼續加強特色化、差異化經營，致力打造成為「兩岸金融合作樣板銀行」。

本次成果展亦設立台灣青年創業成果展示區，27家企業31項台灣青年在榕創業代表性項目進行集中展示，有特色文創產品、體育培訓課程、汽車音響改裝技術等。

台灣青年創業成果展區自2018年首次在「海交會」設立以來，已累計展出近百家企業100多項台青在大陸創業代表性項目，展現台青在大陸的發展成就。