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中國LED封裝廠宣佈最高漲價10%

集微網／ 集微網

集微網消息，據钜亨網報道，由於目前價格已跌至成本價以下，LED產業傳出漲價消息，中國LED廠商東山精密、瑞晟光電等封裝廠紛紛調漲價格，漲幅最高達10%。

報道稱，LED封裝廠木林森宣佈漲價5-10%，東山精密、瑞晟光電以及顯示器廠利亞德漲價10%，漲價產品涵蓋LED器件、照明、顯示器等。

受到全球通膨等不確定性因素影響，LED產業去年下半年迄今市況大幅放緩，中國6家LED廠商去年僅1-2家營收、獲利增長。

在不久前木林森擧辦的股東大會上，該公司董秘李冠群表示，“去年淨利潤下滑較多，一方面是俄烏戰爭，公司處理俄羅斯工廠虧損超2億元左右；二是，LED封裝器件價格大幅度下滑，造成LED封裝業務虧損2億元左右。”

對於今年的市場需求，李冠群認為，整體肯定比去年好。隨著國內消費復囌，市政及公共設施相關基建項目逐漸增多，LED行業需求觸底回煖。

從事SMD LED器件及功率器件、光器件等產品研發銷售的聚飛光電也曾表示，隨著經濟復囌，LED需求緩慢回煖。

（校對/趙月）

漲價 俄烏戰爭

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