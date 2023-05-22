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回應赴法投資傳聞 比亞迪：正評估在歐洲建廠的可能性

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸車企比亞迪傳出有意前往法國投資設廠。（新華社）
大陸車企比亞迪傳出有意前往法國投資設廠。（新華社）

大陸電動車巨頭比亞迪將有新的出海動作。據法國回聲報報導，一名政府官員透露，比亞迪正與法國當局就建廠的可能性進行談判，對此，比亞迪方面也已回應稱，目前正在評估在歐洲建設乘用車工廠的可行性，並在尋找合適的地點。

據新浪財經的消息，比亞迪22日對於市場傳聞回應稱，公司正與法國有關部門就可能在當地建廠事宜進行商談。

比亞迪發言人表示，公司正在研究多個地點，以尋求最佳的物流和就業條件。 同時，目前也正在評估在歐洲建設乘用車工廠的可行性，並在尋找合適的地點。

另，法國媒體還報導，西班牙、德國等歐洲國家也在努力吸引比亞迪建廠。

在此之前，今年3月比亞迪泰國工廠已正式奠基，預計2024年投入營運，年產能15萬輛。同時，比亞迪也在對菲律賓、越南等國家考察，與當地相關部門討論投資建廠事宜。

日前，中國汽車工業協會發布數據顯示，今年首季，大陸汽車出口達107萬輛，超越同期日本汽車95.4萬輛的出口量，躍居全球之冠。其中，比亞迪是大陸本土汽車品牌出口的第一名。

法國 考察

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