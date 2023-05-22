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陸5月LPR利率持平 連續九個月不變
中國人民銀行（大陸央行）22日公布，5月大陸貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.65%，5年期以上LPR為4.3%，均與上月保持一致。
澎湃新聞報導稱，儘管市場先前存在降息預期，但由於作為LPR報價基礎的中期借貸便利(MLF)利率在5月並未調整，因此，本月LPR持平在預期之內。
繼去年8月下調後，大陸LPR利率已連續9個月保持不變。
LPR由各報價行按公開市場操作利率加點形成的方式報價，為大陸銀行貸款提供定價參考。
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