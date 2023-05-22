陸青失業率創新高 「求職輔導服務」應運而生

中國大陸今年畢業生數量再創新高，然而大陸疫後經濟尚未完全復甦，4月大陸16至24歲青年失業率創下歷史新高，達20.4%。有應屆畢業生感嘆，就算發出百封履歷仍未得半個工作，對就業感到無比焦慮。不少求職輔導服務也應運而生，收費從人民幣150元起跳，甚至開價高達人民幣1萬元（約合新台幣4.4萬元）。

大陸人力資源和社會保障部（人社部）的數據顯示，今年大陸高等學校畢業生將達到1,158萬人，數量再創新高，就業市場的競爭也愈發激烈。

據星島日報報導，已經有不少大陸應屆畢業生面臨求職碰壁的處境。在天津就讀會計的黃楚涵（化名）就對疫情前後的就業變化感觸很深，她指出，「2019年（學士）畢業的時候，找工作感覺非常輕鬆，同學們去的公司也比較可以。工作1年後我考上碩士，今年準備畢業，就明顯感覺到就業壓力。」

儘管從去年「秋招」以來，黃楚涵已投出至少百份以上的履歷，卻只回收不到10個面試邀請，「直到現在都沒有一個滿意的offer，感覺非常受挫」。

除了應屆畢業生歷史新高，造成求職難度高另一原因，就是大陸經濟目前尚未完全復甦，就業市場「僧多粥少」。疫情及相關的防控措施衝擊大陸各行各業，部分公司因此出現「縮招」情況。

由於大批應屆畢業生對求職碰壁感到焦慮，有不少求職輔導、買實習等相關服務早已應運而生。相關服務包括修改履歷、面試輔導、談薪技巧等等，甚至還有「全程陪跑」的服務，一路陪伴求職者從投（寫）履歷開始至找到工作。服務費用從人民幣150元起跳至1,500元、1萬元都有。

一位去年碩士畢業的留學生感嘆，「沒有經驗就找不到實習，沒有實習就找不到工作，這是一個死循環」。去年畢業前夕，她想回國實習卻遇上疫情封控，萬般無奈之下，只好以人民幣4,000元買了上海一家求職中介推出的市場營銷線上實習服務，如今已順利入職。