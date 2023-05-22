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雙城論壇親自出席？ 蔣萬安：工作小組討論中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
面對議員詢問雙城論壇會不會去，蔣萬安沒有正面答覆，僅回應工作小組持續規劃中。記者余承翰／攝影
面對議員詢問雙城論壇會不會去，蔣萬安沒有正面答覆，僅回應工作小組持續規劃中。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，議員質詢雙城論壇是否親自出席？蔣萬安表示，目前工作小組都在規劃中。至於外界擔憂，蔣萬安身分特殊不宜親自出席，蔣萬安回應，雙城論壇已舉辦13年，過去市長以什麼身分出席，他就是用什麼身分出席。

陳重文表示，過去都是由大陸小組與上海方對接，這次北市府派遣副秘書長王秋冬前往上海與上海副市長見面，討論雙城論壇的辦理細節，雙方層級規格拉很高，是不是顯示一定會辦。蔣萬安回應，雙城論壇迄今已舉辦13年，今年輪由上海方舉辦論壇，目前會朝舉辦方向辦理，細節都還在討論，時間預計7、8月舉辦。

陳重文說，過去3年因為疫情都是線上舉辦，這一次是蔣萬安上任第一次舉辦雙城論壇，他也詢問蔣萬安，城市交流具體想要看到什麼？想不想去上海親自考察？

蔣萬安說明，這次雙城論壇主題是「新趨勢，新挑戰」，彼此間都可以相互學習的地方，包含低碳永續、近零碳排、新創產業展等，他個人會不會去，工作小組都在討論中，未來無論要去或不去，都會來跟議會報告。

外界質疑，蔣萬安身份不宜前往上海出席雙城論壇？蔣萬安強調，他的態度很清楚，絕對會以市政為優先考量，雙城論壇過去都以市政為主軸，包含前市長柯文哲、郝龍斌都有舉辦，他們用什麼身份去，他就用什麼身份去。

蔣萬安 雙城論壇

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