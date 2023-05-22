林伯豐：盼盡快開放大陸商務人士和經貿團體訪台

三三會與工商協進會赴中國大陸考察，據中新社報導，21日已抵達江蘇蘇州並出席蘇州發展大會的三三會理事長、台玻董事長林伯豐表達，期望台灣盡快開放大陸商務人士和經貿團體訪台，屆時希望能邀請大陸的朋友到台灣參觀訪問。

林伯豐表示，受疫情等因素影響，過去幾年兩岸工商界一直無法正常交流，透過本次參訪，期望了解目前台商在江蘇的發展情況，鼓勵台商繼續前往江蘇投資，並透過台灣工商界的力量，助推海基會和海協會可以實質性地溝通交流，為緩和兩岸關係貢獻工商團體的力量。他說，「這樣對兩岸都有好處」。

林伯豐說，「我們也期望台灣盡快開放大陸商務人士和經貿團體訪台，屆時希望能邀請大陸的朋友到台灣參觀訪問。」

他認為，台灣本身市場小，企業要發展壯大，必須與大陸互相配合。「大陸的市場是台商絕對不可忽略的。」

在此之前，林伯豐上周於三三會例會上表示，此次三三會和工商協進會共同組團訪問大陸，將訪問江蘇昆山、南京、鹽城等地，拜會當地政府，行程共五天，了解大陸對台商招商條件和優惠政策，協助解決台商目前在經營上遭遇的困難。

林伯豐早前還表示，據了解，兩岸旅遊市場方面，海基會、海峽會都在規劃中，6月可能會進一步開放商務人士來往，7月則是旅遊觀光。